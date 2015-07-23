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'BM Suriye'de çifte standart uyguluyor'

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Birleşmiş Milletler'i çifte standart uygulamakla suçladı.

'BM Suriye'de çifte standart uyguluyor'

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Birleşmiş Milletler'i çifte standart uygulamakla suçladı.

23 Temmuz 2015 Perşembe 09:28
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'BM Suriye'de çifte standart uyguluyor'
ŞAM - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Birleşmiş Milletler'i (BM) çifte standart uygulamakla suçladı.

SMDK Halkla İlişkiler Sorumlusu Usame Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhaliflerin Esed güçlerinin kontrolündeki bölgelere saldırısı sonrası BM'nin harekete geçtiğini vurgulayarak, "Zebedani iki haftadan beri rejim güçleri ve Hizbullah militanlarının amansız saldırılarına maruz kalıyor. Esed güçleri bölgeye yüzlerce füze ve varil bombaları yağdırdı ancak şimdiye kadar kılını kıpırdatmayan BM, muhaliflerin rejimin kontrolündeki Fua ve Kafraya köyüne saldırı sonrası harekete geçti. BM çifte standart uyguluyor" dedi.

 BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, rejim güçlerinin Zebedani saldırılarına misillemede bulunan muhaliflerin Fua ve Kafraya köyüne saldırısının ardından kendileriyle temasa geçtiğini belirten Ebu Zeyd, "BM'nin bu tutumunda, Fua ve Kafraya köyündeki Şiilerin tehlike altında olduğunu fark eden İran'ın olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Ebu Zeyd, BM kaynaklarından aldığı bilgiye göre, muhaliflerin Fua ve Kafraya köylerine saldırmayı hedeflendiğine ilişkin bilginin kendisine ulaşmasının ardından BM Genel Sekreter Ban Ki-mun'un Zebedani hakkında rapor istediğini öne sürerek "Muhalifler bu köylere saldırı düzenlemeseydi Zebedani bu kadar önem taşımazdı" ifadelerini kullandı.

İdlib kırsalında yer alan ve hala rejim güçlerinin denetimindeki Fua ve Kafraya köyleri Şiilerin yoğun olduğu köyler arasında yer alıyor.

Zebedani, muhalifler için Lübnan’da kendilerine destek veren Sünnilerin yaşadığı dağlık bölgeye yakın olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Şam’ın kuzeybatısında, başkenti Lübnan’a bağlayan karayolunun 45'inci kilometresinde yer alan Zebadani, Suriye rejimi için de stratejik konumda bulunuyor. Ayrıca ilçe, muhaliflerin sınırı geçerek zaman zaman taciz ettiği Lübnan Hizbullah'ı için de hayati önem taşıyor.

Halihazırda muhaliflerin elinde bulunan Zebedani’nin yaklaşık bir haftadan bu yana rejim güçleri ve Hizbullah militanlarının yoğun saldırılarına maruz kalıyor.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 08:02
Anahtar Kelimeler:
SuriyeBMönce Vatançifte Standart
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