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BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis'ten İdlib çağrısı

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin kuzeybatısında 30 binden fazla kişinin yerinden edildiği ve sivil can kayıplarıyla sonuçlanan saldırıları kınadı.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis'ten İdlib çağrısı

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin kuzeybatısında 30 binden fazla kişinin yerinden edildiği ve sivil can kayıplarıyla sonuçlanan saldırıları kınadı.

11 Eylül 2018 Salı 13:44
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BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis'ten İdlib çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin kuzeybatısında 30 binden fazla kişinin yerinden edilmesi ve sivil can kayıplarıyla sonuçlanan saldırıları kınayarak, bölgede "barışçıl bir çözüme derhal ulaşılması gerektiğini" bildirdi.

Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısında çatışmaların tırmanmasından derin kaygı duyuyorum." ifadesini kullanarak, bu bölgedeki saldırıların son birkaç günde 30 binden fazla kişinin yerinden edilmesi ve sivil can kayıplarına neden olduğunu anımsattı.

Suriye'de ülke içinde toplam 6,2 milyon kişinin yerinden edildiğinin altını çizen Moumtzis, İdlib ve çevresindeki bölgelerde yaşayan sivillere dramatik etkileri olan hava ve kara saldırılarına şahit olunduğunu kaydetti.

Moumtzis, "İdlib ve civar bölgelerdeki askeri operasyonların daha da artması, bu yoğun nüfuslu bölgedeki sivil yaşamı tehlikeye atmakla kalmayacak, aynı zamanda insani yardım kurumlarının hayat kurtaran yardım sunma becerilerini ciddi şekilde etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sivil nüfusa sahip bu bölgelerdeki saldırıları kınayan Moumtzis, ilgili taraflara sivillerin güvenliğinin sağlanması ve askeri gelişmelerin siviller üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çaba harcamaları çağrısı yaptı.

Moumtzis, bölgedeki insani yardım ve tıbbi personelin acil güvenliğinin de garanti altına alınması gerektiği uyarısında bulunarak, "Barışçıl bir çözüm olmalı ve bu çözüme derhal ulaşılmalıdır." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMBM Suriye İnsani Yardım KoordinatörüPanos Moumtzisİdlib
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