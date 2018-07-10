BM: Sudan'da 232 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da hükümet güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 232 sivilin hayatını kaybettiğini, 120'den fazla kadın ve kız çocuğunun da tecavüze uğradığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin, ülkedeki iç savaşa ilişkin hazırladığı yeni raporda çarpıcı bilgilere yer verildi.

Raporda, bu yıl, 16 Nisan-24 Mayıs arasında hükümet güçleri, destekçileri ve silahlı gençlerin, muhaliflerin kontrolündeki Mayendit ve Leer bölgelerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Saldırılarda en az 232 sivilin yaşamını yitirdiği, pek çok kişinin yaralandığı belirtildi.

Raporda, "cinsel şiddetin savaş silahı olarak kullanıldığının ispatlandığı" ifade edilerek aralarında 4 yaşındaki bir çocuğun da olduğu en az 120 kadın ve kız çocuğunun "tecavüze" veya "toplu tecavüze" uğradığı vurgulandı.

Tecavüze direnen kadınların infaz edildiği bilgisi paylaşılan raporda, en az 132 kadın ve kız çocuğunun kaçırıldığı kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Komuta kademesi de dahil savunmasız sivillere karşı bu iğrenç saldırıları yapan tüm sorumlulardan hesap sorulmalıdır." dedi.

Hüseyin, Güney Sudan hükümetini sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet ederek suçluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden başlamıştı.