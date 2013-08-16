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BM Mısır'daki katliam ile ilgili toplandı

BM Güvenlik Konseyi, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam dolayısıyla toplandı.

BM Mısır'daki katliam ile ilgili toplandı

BM Güvenlik Konseyi, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam dolayısıyla toplandı.

16 Ağustos 2013 Cuma 08:02
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BM Mısır'daki katliam ile ilgili toplandı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Güvenlik Konseyi, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam dolayısıyla toplandı.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklama uyarınca, New York saatiyle 17.30'da başlayan basına kapalı toplantıda, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson'un Konseyi bilgilendirecek.

Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Mısır'daki katliama ilişkin Genel Sekreter Ban dün açıklama yayınlamış ve güvenlik güçlerinin meydanları boşaltması sırasında "yaşanan şiddeti" kınamıştı.

BM'nin "Hristiyan azınlık" hassasiyeti!

Birleşmiş Milletler (BM), özel danışmanları, dini azınlıklar ve kurumlarının hedef alınmasına karşı Mısırlıları daha sorumlu davranmaya çağırdı

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Adama Dieng ve BM Koruma Sorumluğu Özel Danışmanı Jeniffer Welsh, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamın ardından ülkedeki Hıristiyan azınlığı hedef alacak olası saldırılara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, Kahire'deki göstericilere Mısır güvenlik güçleri tarafından aşırı güç kullanılması karşısında ciddi endişler olduğu ve ülkedeki şiddetin sürekli tırmanmasından kaygı duyulduğu belirtildi.

Kahire'deki olaylar sonrasında Assiut, Fayoum, Minya ve Sohag bölgeleri de dahil olmak üzere özellikle Hıristiyan kiliseleri ve kurumlarının hedef alındığını ileri sürülen açıklamada, ''Bu zor anlarda bütün Mısırlıları gerilimi tırmandırıcı davranış ve dil kullanılmasına kaçınmaya ve özellikle de dini azınlıklar ve kurumların hedef alınmasına karşı Mısırlıları daha sorumlu davranmaya çağırıyoruz'' ifadesine yer verildi.

Kahire'de, dini azınlık ve kurumlara yönelik saldırılarla ilgili, hızlı bağımsız ve etkin soruşturma açılması istenilen açıklamada, Mısır'ın kritik bir kavşakta olduğu belirtilerek, şiddetin daha fazla tırmanmaması için insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

 

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 08:02
Anahtar Kelimeler:
BM Mısır
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