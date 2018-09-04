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BM Libya'da 21 sivilin öldüğünü duyurdu

BM, Trablus'ta bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalarda en az 21 sivilin öldüğünü duyurdu.

BM Libya'da 21 sivilin öldüğünü duyurdu

BM, Trablus'ta bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalarda en az 21 sivilin öldüğünü duyurdu.

04 Eylül 2018 Salı 14:04
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BM Libya'da 21 sivilin öldüğünü duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus ve banliyölerinde 26 Ağustos'dan bu yana devam eden çatışmalarda en az 21 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Çatışan taraflar, geniş alanlarda etkili olan roket, topçu ateşi ve ağır silahları da kullanmak suretiyle ayrım yapmaksızın ateş açıyor." dedi.

Sözcüsü Throssell, bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 21 sivilin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Tüm taraflara, ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılara son verme ve sivil unsurları korumak için uygulanabilir tüm önlemleri alma çağrısında bulunuyoruz." diyen Throssell, ayrıca çatışmaların Libya'daki düzensiz göçmenler üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyduklarını ifade etti.

Throssell, "keyfi olarak gözaltına alınan" yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin gözatlı merkezlerinde kapana kısıldığı ve çatışmalardan dolayı bu kişilerin gıda ve sağlık hizmetlerinden mahrum olduğu uyarısında bulundu.

Trablus'taki çatışmalar

Başkent Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH, çatışmalar sebebiyle bu güne kadar 41 kişinin öldüğünü, 128 kişinin yaralandığını ve 8 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışma nedeniyle dün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmiş, geçen cuma günü ise Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı. Libya Temsilciler Meclisi (TM) ise bugün yapılması planlanan anayasa referandumu yasa tasarısı oylamasını, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle ertelediğini duyurmuştu.

AA

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BMLibya
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