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BM komitesinden İsrail'e kınama

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail'in Filistinli göstericilere orantısız güç kullanmasını kınadı.

BM komitesinden İsrail'e kınama

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail'in Filistinli göstericilere orantısız güç kullanmasını kınadı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:17
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BM komitesinden İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin Cenevre'de düzenlenen 95. Oturumu'nun sonunda yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada İsrail'in şehit ettiği ve yaraladığı binlerce Filistinli göstericinin hiçbir şekilde güvenlik tehdidi oluşturmadığı vurgulandı.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericilere orantısız güç kullanmasının kınandığı açıklamada, Gazze'deki durumdan büyük endişe duyulduğunun altı çizildi.

"Göstericilere yönelik saldırılar durdurulmalı"

Açıklamada, göstericilere yönelik saldırıların durdurulması, Filistinleri şehit eden güvenlik güçlerinin tespit edilip yargılanması, Gazze halkının gösteri yapma hakkına saygı duyulması ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması için İsrail'e çağrıda bulunuldu.

İsrail askerlerinin ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılanların üzerine ateş açması sonucu 18 Filistinli şehit olmuş, 253 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

AA

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