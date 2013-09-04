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BM kararını gözardı etmeyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'ye olası askeri müdahale ile ilgili, "Kimyasal silah kullanımının kanıtlanması durumunda, BM kararına rıza göstermeyi gözardı etmeyeceğiz" dedi.

BM kararını gözardı etmeyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'ye olası askeri müdahale ile ilgili, "Kimyasal silah kullanımının kanıtlanması durumunda, BM kararına rıza göstermeyi gözardı etmeyeceğiz" dedi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 13:14
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BM kararını gözardı etmeyiz

NOVO-OGARYOVO 


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petersburg'da düzenlenecek G-20 zirvesi öncesinde AP ve Rus Kanal 1 televizyonuna gündemdeki tartışmalı konulara dair açıklamalarda bulundu. 

"Şam yönetiminin kendi halkı üzerinde kimyasal silah kullandığının kanıtlanması durumunda, 'cezai' bir askeri müdahaleyi içerecek BM kararına rıza göstermeyi gözardı etmeyeceğiz" diyen Putin, söz konusu kanıtların BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması ve çok açık bir biçimde "ikna edici" olması gerektiğini söyledi. 

Batı'yı Suriye konusunda tek taraflı hareket etmemesi konusunda uyaran Putin, ABD'nin Suriye'ye BM kararı olmaksızın saldırması durumunda ne yapacaklarına ilişkin bir soruyu, "Durum, güç kullanımı ya da tersini getirirse, bizim de neyi, nasıl yapacağımıza dair fikirlerimiz ve planlarımız var" şeklinde yanıtladı. 

"S-300 sevkiyatı tamamlanmadı"

"Varolan uluslararası normları ihlal edecek adımların atıldığını görmemiz durumunda, özellikle dünyanın belirli bölgelerine hassas silahlar göndermekle ilgili gelecekte nasıl hareket edeceğimizi düşüneceğiz " diyen Putin, Moskova'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemlerinin bazı parçalarını sağlamış olduğunu ancak "sevkiyatın henüz tamamlanmadığını, askıya alındığını" bildirdi.

Putin, Suriye'de özellikle ordu tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair veri bulunması durumunda, bunların BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması ve bu yöndeki verinin ikna edici olması gerektiğini vurguladı. 

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, isyancılara karşı egemenliği elinde tuttuğu bir dönemde kimyasal silah kullanmasının "gülünç" olduğunu bildiren Putin, "Bizim bakış açımıza göre, bugün bazı bölgelerde isyancıların etrafını kuşatmış ve işini bitirmiş silahlı kuvvetlerin, bu koşullar altında, üstelik bunun güç kullanımının da dahil olduğu bazı yaptırımlara bahane edileceğini gayet iyi anlamışken, yasaklı kimyasal silahları kullanmaya başlaması kesinlikte saçma geliyor" diye konuştu.

Kimyasal silah kullanımı konusunda ABD'de dahi, yönetime sunulan kanıtların ikna edici görünmediğini düşünen uzmanların bulunduğuna işaret eden Putin, bu uzmanların, "muhaliflerin, kendilerine destek verenlere askeri müdahale bahanesi oluşturmak amacıyla provokatif bir eylemde bulunmuş olabileceği ihtimalini" de devre dışı bırakmadıklarını kaydetti.

"Obama'nın Moskova'daki görüşmeyi iptal etmesine üzüldüm"

ABD Başkanı Barack Obama'nın , Petersburg'da bugün başlayacak G-20 zirvesi öncesinde Moskova'da yapılması beklenen birebir görüşmeyi iptal etmesine üzüldüğünü belirten Putin, bununla birlikte Obama ile Petersburg'da, Suriye ve diğer konularla ilgili ciddi görüşmeler yapacaklarını ümit ettiğini kaydetti.

Putin, "Bazı konularda çalışıyor, tartışıyoruz. Bizler insanız,  bazen birimizin canı sıkkın olabilir ancak bir kere daha tekrar etmek istiyorum ki, küresel ortak çıkarlar, sorunlarımıza ortaklaşa çözüm bulmak için iyi bir temel oluşturur" diye konuştu.

"Ölü çocuk görüntüleri korkunç"

Kimyasal saldırı iddialarının ardından Suriye'den gelen çocuk cesetlerinin yer aldığı video görüntülerini "korkunç" olarak nitelendiren Putin, "Asıl soru, gerçekte ne olduğu ve kimin suçlu olduğudur. Bu videolar, bu soruların cevabı değil" dedi. 

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 13:15
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BM Kararını Gözardı Etmeyiz
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