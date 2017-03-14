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BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee: Ölüm tehditleri alıyorum

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) karşı işlenen cinayetler ve insan hakları ihlallerini sürekli dünya gündemine getirmesiyle tanınan BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee ölüm tehditleri aldığını söyledi.

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee: Ölüm tehditleri alıyorum

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) karşı işlenen cinayetler ve insan hakları ihlallerini sürekli dünya gündemine getirmesiyle tanınan BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee ölüm tehditleri aldığını söyledi.

14 Mart 2017 Salı 11:36
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BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee: Ölüm tehditleri alıyorum

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) karşı işlenen cinayetler ve insan hakları ihlallerini sürekli dünya gündemine getirmesiyle tanınan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulmün hem etnik hem de dini nedenlerden kaynaklandığını belirterek, "Arakanlı Müslümanları etnik bir azınlık olarak kabul etmiyorlar. Ayrıca dini konulardan dolayı da böyle davranıyorlar." dedi.

Müslümanlara karşı işlenen suçlar ve bunların nedenlerinin araştırılması için uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunduklarını anımsatan Lee, Myanmar'da yaşananların ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Arakan'da Müslümanların boğazının kesilmesi, askerlerin sivillerin üzerine ayrım gözetmeksizin ateş açması, ateşe verilen evlerde insanların bağlanıp yakılması, küçük çocukların ateşe atılması, toplu tecavüz ve cinsel şiddet gibi "korkunç" olayları dünya gündemine getiren ve raporlar hazırlayıp BM'ye sunan Lee, Myanmar hükümetinin kendisine özel koruma temin ettiğini ifade etti.

"Ölüm tehditleri beni çok strese sokuyor"

Hükümetten doğrudan tehdit almadığına işaret eden Lee, "Myanmar hükümeti bana özel koruma temin ediyor. Buna karşın korumalarla ülkedeki belirli yerlere gitmeme izin verilmiyor. Birçok ölüm tehdidi aldığımı söyleyebilirim. Bu ölüm tehditleri bazen beni çok strese sokuyor." şeklinde konuştu.

Arakan Müslümanlarına karşı ordu ve polis tarafından yapılanların "insanlığa karşı suç" olduğu görüşünü sürekli dile getiren Lee, işlenen cinayetler ve insan hakları ihlalleri için "hızlı, ayrıntılı, bağımsız, tarafsız ve uluslararası soruşturma başlatılması" çağrısında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarArakanlı MüslümanRohingyalarBMYanghee Lee
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