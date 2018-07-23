BM ile Suudi Arabistan Yemen'i görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Yemen'deki durumu görüştüğü belirtildi.

Hudeyde'deki operasyonla ilgili düzenlediği bölgesel tur kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelen Griffiths, Cubeyr ile görüştü.

Suudi haber ajansı SPA'ya göre, Cubeyr ile Griffiths'in görüşmesinde Yemen ve özel olarak Hudeyde'deki durum ele alındı. Görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Griffiths, cumartesi günü geldiği Suudi Arabistan'da daha önce de Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile bir araya gelmişti.

Bin Dağr görüşmede, Griffiths'e "barış planı ve Hudeyde'deki savaş" konusunda daha önce sunduğu önerilerle ilgili değerlendirmede bulunmuştu. Yemen hükümeti bu değerlendirmede, "Husilerin başta Sana olmak üzere ele geçirdikleri tüm kentlerden çekilmesi, ellerindeki silahları devlete teslim etmeleri ve tüm tutukluların serbest bırakılması gerektiğini" vurgulamıştı.