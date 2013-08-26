BM heyetinin görüşmeleri başladı

ŞAM

Suriye'deki Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, Muaddamiyet eş Şam bölgesinde sağlık ekipleri ve kimyasal silahtan etkilendiği belirtilen kişilerle görüşmeye başladığı bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi'nin (SRGC) Muaddamiye eş-Şam medya sorumlusu Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM heyetinin Muaddamiye bölgesine ulaştığını söyledi. Muhammed, BM heyetinin ulaştığı bölgedeki sahra hastanesinde görevli sağlıkçılar ile saldırıdan etkilenenlerle görüşmeye başladığını ifade etti.

Heyeti bölgedeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin karşıladığını aktaran Ebu Muhammed, BM ekibinin güvenliğini de ÖSO birliklerinin sağladığını kaydetti.

Şam'da kimyasal silah iddiasını araştırmak için bulunan BM heyeti, Batı Guta bölgesindeki Muaddamiyet eş-Şam'a giderken, konyova keskin nişancılar tarafından ateş açıldığı belirtilmişti.

Saldırının ardından ekibin güvenli bir şekilde hükümete ait arama noktasına döndüğü ve araç değiştirdikten sonra tekrar bölgeye döneceği kaydedilmişti.