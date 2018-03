BM heyetinin başkanı Suriye'den ayrıldı

Suriye'de kimyasal silah saldırısını incelemekle görevli BM heyetinin başkanı Angela Kane'in New York'a dönmek üzere Suriye'den ayrıldığı bildirildi.

Suriye'deki heyetin görevinin sona ermesinden sonra Kane'nin New York'a dönmek üzere öğle saatlerinde Suriye'den Lübnan'a ulaştığı belirtildi.



Suriye'deki heyetin görevinin sona ermesinden sonra Kane'nin New York'a dönmek üzere öğle saatlerinde Suriye'den Lübnan'a ulaştığı belirtildi.



Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak için başkent Şam'da bulunan BM ekibi geçen pazartesi günü çalışmalarına başlamıştı.



BM denetçilerinin Suriye'de askeri hastaneyi ziyaret ederek hastalarla görüştü



BM Genel Sekreterlik Sözcüsü Martin Nesirky, basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, BM denetçilerinin delil ve örnek toplama çalışmalarını tamamladığını, hazırlıkların tamamlanmasının ardından heyetin bugün ülkeden ayrılacağını söyledi.



Heyetin bugün son olarak Suriye hükümetinin BM Genel Sekreterliği'ne sunduğu mektuptaki iddialar dolayısıyla askeri hastaneyi ziyaret ettiğini belirten Nesirky, "Heyet askerlerle mi görüştü?" sorusuna "Hastanede bulunan yaralılarla" şeklinde cevap verdi.



Heyetin topladığı delillerin Avrupa'daki laboratuvarlarda mümkün olan en kısa sürede inceleneceğini ve ardından hazırlanan raporun Genel Sekreter'e sunulacağını kaydeden Nesirky, Ban'ın bu raporu daha sonra üye ülkeler ve BM Güvenlik Konseyi ile paylaşacağını dile getirdi.



Nesirky, laboratuvardaki incelemelerin hangi ülkelerde yapılacağına ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir süre veremeyeceklerini ve testler sonuçlanmadan hiçbir ön değerlendirmenin yapılmayacağını vurguladı.



Nesirky, Avrupa'daki laboratuvarların BMGK'nın daimi üyeleri İngiltere ve Fransa'da olmayacağını da belirtti.



Heyet Başkanı Ake Sellström ve teknik ekibin Suriye'den Lahey'e geçeceğini kaydeden Nesirky, BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane'in ise New York'a gelerek Genel Sekreter Ban'a bugün bilgi vereceğini söyledi.



Nesirky, AA'nın sorusu üzerine, BM denetçilerinin askeri hastanede yaptıkları incelemenin bilgi edinme amaçlı olduğunu ve 21 Ağustos'taki vakayla ilgili hazırlanacak raporda bu konunun yer almayacağını ifade etti.



Ekip tekrar Suriye'ye dönecek



Martin Nesirky, 21 Ağustos'ta meydana gelen olay nedeniyle BM misyonunun önceliğinin değiştiğini ve önce bu iddiayı araştırmak durumunda kaldıklarını, hazırlanacak ilk raporun bu vakayla ilgili olacağını belirtti.



Laboratuvar ve raporlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından BM denetçilerinin Suriye'ye tekrar döneceklerini ve daha önceden planlanan üç olayı da araştıracaklarını bildirdi.



Nesirky, Suriye'ye gidecek heyetin kimlerden oluşacağı ve gidiş tarihinin henüz belirlenmediğini kaydetti.



Gazetecilerin 21 Ağustos'ta Suriye'de meydana gelen saldırıya ilişkin AA'da yer alan detayların sorulması üzerine Nesirky, Genel Sekreter Ban'ın üye ülkeleri Suriye'de kimyasal silah kullanımına illişkin ellerindeki bilgileri paylaşmaları konusunda cesaretlendirdiğini hatırlattı.



Gazetecilerin BM heyetinin ayrılmasından sonra bir askeri müdahale olabileceği iddialarını gündeme getirmesi üzerine de Nesirky, konunun bununla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Suriye'de bin civarında yerli ve yabancı BM personeli bulunuyor. BM için çalışanlarının güvenliği önceliktir" dedi.





