BM heyetine ateş açanlar belirlenemedi

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Şam'da düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin bölgede inceleme yapan BM heyetine ateş açan keskin nişancıların tespit edilemediği bildirildi.



BM Genel Sekreterlik Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, hazırlık ve güvenlik konularının geliştirilmesi için BM heyetinin incelemeye bir gün ara verdiğini hatırlattı.



Misyonun, göreve devam edebilmesi için bölgeye giriş imkanı sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Haq, gazetecilerin "buna kim engel oluyor" sorusu üzerine, "İlgili bütün tarafların bu konuda uzlaşması gerekir. Bu, karmaşık bir durum" dedi.



Heyete dün kimlerin ateş açtığının henüz tespit edilemediğini belirten Haq, tüm tarafların onay vermesi durumunda sahadaki incelemenin planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi.



BM misyonunun görev tanımının değişmediğini de vurgulayan Haq, heyetin amacının sahadan mümkün olduğunca fazla delil toplamak olduğunu dile getirdi.



Askeri müdahale ihtimalini de değerlendiren Haq, BM'nin bölgedeki heyetin çalışmalarını tamamlamasına ve diplomatik çözüm bulunabilmesi için Cenevre-2 Konferansı'nın toplanmasına odaklandığını bildirdi.



44 binden fazla Suriyeli Irak'ın kuzeyine sığındı



Farhan Haq, savaş nedeniyle Suriyelilerin ülkeden kaçışının sürdüğüne de değinerek, 15 Ağustos'tan bu yana 44 binden fazla Suriyelinin, Irak'ın kuzeyine sığındığını aktardı.



Kuzey Irak'a sığınanların çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu ifade eden Haq, sığınmacıların kamplarda ve oluşturulan merkezlerde kaldıklarını söyledi.



Sığınmacılara acil yardım malzemeleri gönderildiğini belirten Haq, Dünya Gıda Programı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sağladığı malzemelerin uçakla Erbil'e ulaştırıldığını kaydetti.





AA