BM heyeti Suriye'den ayrıldı

ŞAM



Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını araştıran Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Şam'dan ayrıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şam'da kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen bölgelerde bir haftadan bu yana çalışmalarını sürdüren BM denetçileri, sabah saatlerinde Beyrut'a gitti. BM heyetinin başkanı Angela Kane'in de dün ülkeden ayrıldığı bildirilmişti.



Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak için başkent Şam'da bulunan BM ekibi, geçen pazartesi günü çalışmalarına başlamıştı.





AA