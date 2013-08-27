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BM heyeti Doğu Guta bölgesine gitmeyi erteledi

Suriye'de kimyasal silah saldırısını incelemekle görevli Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, Doğu Guta bölgesine gitmeyi ertelediği bildirildi.

BM heyeti Doğu Guta bölgesine gitmeyi erteledi

Suriye'de kimyasal silah saldırısını incelemekle görevli Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, Doğu Guta bölgesine gitmeyi ertelediği bildirildi.

27 Ağustos 2013 Salı 16:09
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BM heyeti Doğu Guta bölgesine gitmeyi erteledi
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/ŞAM

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), Suriye'de kimyasal saldırıları incelemekle görevli heyetin, saldırının gerçekleştiği asıl nokta olan Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bugün yapılması beklenen incelemeyi yarına ertelediğini kaydetti.

BM heyeti dün kentin Muaddamiye banliyösüne giderek incelemelerde bulunmuş ve bölgeden numuneler almıştı. Altı ayrı araçla olay bölgesine giderek hastalarla da görüşen heyete keskin nişancılar tarafından ateş açılmıştı.

İncelemeye "saldırı" ertelemesi

Öte yandan BM, Şam'da kimyasal silah iddialarını incelemek için bulunan ekibin alandaki incelemelerini bir gün süreyle ertelediğini bildirdi.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Prof. Ake Sellström başkanlığındaki heyetin, bugün başka bir bölgede inceleme yapmayı planladıkları ancak dün gerçekleşen saldırı nedeniyle yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından ekibin hazırlık ve güvenlik koşullarının geliştirilmesi için incelemeye bir gün ara verilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada, sahadaki karmaşıklık nedeniyle henüz giriş için onay sağlanmadığı ancak bugün ilerleyen saatlerde bu onayın gelmesinin beklendiği kaydedildi.  

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un tüm çatışan taraflara BM heyetinin geçişi için güvenli alanlar oluşturma çağrısını yinelediğinin kaydedildiği açıklamada, delillerin bulunarakSuriye halkına büyük acı yaşatan olayın netleştirilmesinin tüm tarafların isteği olduğu vurgulandı.

Açıklamada BM'nin yardım için bölgede olduğu ancak görevini yapabilmesi için herkesin işbiriliği yapması gerektiği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 16:10
Anahtar Kelimeler:
SilahBM
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