BM heyeti çalışmalarına devam ediyor

ŞAM

Kimyasal saldırı iddialarını araştırmak için Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Birleşmiş Milletler heyetinin, bir günlük aradan sonra çalışmalarına tekrar başlayacağı bildirildi.

Heyet, 21 Ağustos'ta yüzlerce kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyla ilgili kanıt toplamak için bugün başkentin yakınlarında Guta bölgesine gidecek.

Pazartesi günü kimliği belirlenemeyen keskin nişancıların saldırısına hedef olan heyet, dünkü çalışmalarını güvenlik kaygıları nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.