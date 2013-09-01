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BM heyeti bugün Ban Ki-mun'a brifing verecek

Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili iddiaları araştıran Birleşmiş Milletler ekibi, bugün Genel Sekreter Ban Ki-mun'a elde ettiği bulgular konusunda brifing verecek.

BM heyeti bugün Ban Ki-mun'a brifing verecek

Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili iddiaları araştıran Birleşmiş Milletler ekibi, bugün Genel Sekreter Ban Ki-mun'a elde ettiği bulgular konusunda brifing verecek.

01 Eylül 2013 Pazar 10:24
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BM heyeti bugün Ban Ki-mun'a brifing verecek
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili iddiaları araştıran Birleşmiş Milletler ekibi, bugün Genel Sekreter Ban Ki-mun'a elde edilen bulgular konusunda brifing verecek.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Martin Nesirky, ekibin lideri Angela Kane'in Şam'dan ayrılmadan önce Ban'ı arayarak çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Nesirky, düzenlediği basın toplantısında Kane'in bugün Ban'a ayrıntılı bir brifing vereceğini bildirdi.

BM uzmanlarının Suriye'den ayrılmasının, "ABD saldırısı için kapıyı araladığı" iddialarını "saçma" olarak niteleyen Nesirky, Suriye'de hala binden fazla uluslararası ve BM personeli bulunduğunu söyledi.

BM'nin en az kendi uzmanlarını için olduğu kadar diğer personel için de endişeli olduğunu dile getiren Nesirky, Suriye halkının da korunmasız olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye'deki çalışmalarını tamamladıktan sonra bu sabah ülkeden ayrılan ekip, önce Beyrut'ta daha sonra Hollanda'ya gelmişti.

Lahey’deki Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) merkezine geçen ekibin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından düzenlendiği ileri sürülen kimyasal saldırıya ilişkin topladığı deliller, incelenmek üzere Lahey'den Avrupa’daki farklı laboratuvarlara gönderilecek.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 10:25
Anahtar Kelimeler:
BM Heyeti
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