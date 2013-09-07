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BM Güvenlik Konseyi felce uğramıştır

ABD Başkanı Obama, "BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye karşı alınacak tepki konusunda felce uğramıştır" dedi.

BM Güvenlik Konseyi felce uğramıştır

ABD Başkanı Obama, "BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye karşı alınacak tepki konusunda felce uğramıştır" dedi.

07 Eylül 2013 Cumartesi 08:11
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BM Güvenlik Konseyi felce uğramıştır
ANKARA

ABD Başkanı Barack Obama, G20 ülkelerinin büyük bir kısmının, Suriye'deki kimyasal saldırısından Devlet Başkanı Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu kabul ettiğini, gerekli tepkinin verilmemesinin kimyasal silah bulunduran diğer ülkelere yanlış mesajlar göndereceğini söyledi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin son gününde bir basın toplantısı düzenleyen Obama, tüm uluslararası normlara karşın Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını belirtti. Suriye'nin çok sayıda uluslararası normu ihlal ettiğine dikkati çeken Obama, "Suriye'de (21 Ağustos'ta Doğu Guta'da) bin 400 kişi kimyasal silaha maruz kaldı. Bunların 400'den fazlası çocuktu. Bunlar, bizim askeri müdahale için uydurduğumuz bahaneler değil. Ben savaşları sona erdirmek için seçildim, tekrar başlatmak için değil" diye konuştu.   

Obama, kimyasal silahların kullanımının belirli bir amaçla yasaklandığına işaret ederek, kimyasal silah kullanımına gerekli tepkinin verilmemesinin kimyasal silah bulunduran diğer ülkelere yanlış mesaj göndereceğini söyledi.

Kimyasal silah kullanımını yasaklayan uluslararası normların korunması gerektiğini vurgulayan Obama, "Ancak bu süreçte BM'nin felce uğradığını düşünüyoruz. Eğer kimyasal silahlar kullanıldıysa buna karşı eyleme geçilmelidir. Eğer kimyasal silahlara karşı kabul edilen norm hayata geçirilmez ve harekete geçilmezse, bu norm geçerliliğini yitirmeye başlar ve diğer normların da zedelenmesine neden olur. Böyle bir dünya ise yaşanmaz hale gelir" dedi.

Dünyanın Suriye'de kimyasal silah kullanımına seyirci kalamayacağına işaret eden Obama, G20 ülkelerinin büyük bir kısmının kimyasal saldırının ardında Devlet Başkanı Esed rejiminin olduğunu kabul ettiğini ancak eyleme geçmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını bekleyip beklememe konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "samimi ve yapıcı" bir görüşmede bulunduklarını açıklayan Obama, Putin'e kimyasal silah kullanımı konusunda ABD ile fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp Suriye'de siyasi değişimi teşvik etmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Suriye'de ve sınır bölgelerindeki  insani durumun giderek daha da kötüye gittiğini vurgulayan Obama, sorunun hiç kimsenin çıkarına olmadığına dikkat çekti. 

Salı günü açıklama yapacak

Obama, salı günü Suriye konusunda Amerikan halkına hitaben bir konuşma yapacağını belirtti.

Amerikan halkının Suriye'ye askeri müdahale düzenlenmesi ile ilgili derin şüphesini anladığını belirten Obama, "Amerikan halkını Suriye'de kimyasal silah kullanımının askeri yanıt gerektirdiği konusunda ikna edeceğimden eminim. Amerikan halkına Suriye ile ilgili planlarımızın uluslararası normlar çerçevesinde, sınırlı ve ölçülü olduğunu anlatacağım. Seçmenlerimin benden alabileceğim en iyi kararı almamı beklediğini biliyorum. Onlar beni bunun için iki kez seçti" dedi.

Suriye konusunun Kongre için "ağır yük" oluşturduğunun farkında olduğunu belirten Obama, Kongre'den "Hayır" oyu çıkması durumunda askeri müdahale kararı alıp almayacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı. 

Karadan çok sayıda asker gönderilmedikçe Suriye'de uzun süreli bir askeri çözüme ulaşılamacağını belirten Obama, "Suriye halkına yardım edecek miyiz? Evet edeceğiz. Zaten ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kerry: Askeri eylem, zalim diktatörün cezasız kalmayacağını gösterecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Huffington Post'ta yayımlanan "Dünya'nın Kırmızı Hattı için Bir Vicdan Kabul Oyu" başlıklı yazısında, Suriye'ye düzenlenecek askeri eylemin, kimyasal silahların kullanımını yasaklayan uluslararası normu ihlal ederek yüzlerce çocuğu sarin gazıyla ölüme gönderebilen zalim bir diktatörün cezasız kalmasına dünyanın seyirci olmayacağını göstereceğini kaydetti.

Yazısında, "Söz konusu olan bir başka Vietnam ya da Irak olsaydı, askeri eylemi savunmak için Kongre'nin önüne çıkmazdım" ifadelerini kullanan Kerry, şöyle devam etti:

"Vietnam Savaşı'nı sona erdirebilmek için hayatımın iki yılını verdim. Sırf aklımdan geçeni söylemeye karar verdiğim için bir sürü düşman edindim, dostlarımı yitirdim. Kamuoyunda Vietnam ve Irak'ta olanları hatırlayıp daha sonraki olası askeri eylemleri refleks olarak aynı keseye koyma eğilimini anlıyorum. Ancak böyle bir yaklaşımda bulunmak, Suriye'nin ne olduğu ve ne olmadığı gerçeğini yok saymak anlamına gelir."

Suriye'de kara hareketi düzenlenmeyeceğine, ucu açık taahhütler olmayacağına ve ABD'nin bir başka ülkedeki iç savaşta sorumluluk almayacağına dikkat çeken Kerry, kimyasal silahların masum insanları katletmek için kullanılmasına ve bu silahları kullananların cezasız kalmasına izin veremeyeceklerini vurgulayarak, makalesini "Bu bir vicdan oylaması" ifadeleriyle sonlandırdı.


AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 08:12
Anahtar Kelimeler:
ABDBarak Obama
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