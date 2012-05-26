BM gözlemcileri Hula'ya gidiyor

CENEVRE - BM ile Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın sözcüsü Ahmet Fevzi, Associated Press ajansına e-postayla yaptığı açıklamada, gözlemcilerin ordunun düzenlediği operasyonlarda 76'dan fazla kişinin öldüğünü söylediği Humus'un Hula ilçesine gitmek üzere yolda olduklarını söyledi.



Suriye Genel Devrim Konseyi, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'un Hula ilçesinde ordunun düzenlediği operasyonlarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 76 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.



