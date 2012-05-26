BM gözlemcileri Hula'ya gidiyor

Suriye Genel Devrim Konseyi, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'un Hula ilçesinde ordunun düzenlediği operasyonlarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 76 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.
AA
BM gözlemcilerinin, muhaliflerin, operasyonlarda 76'dan fazla kişinin öldüğünü söylediği Humus'un Hula ilçesine gittikleri bildirildi
Suriye Genel Devrim Konseyi, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'un Hula ilçesinde ordunun düzenlediği operasyonlarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 76 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.
AA