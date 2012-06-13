BM gözlemci aracı 3 kişiyi ezdi

ANKARA

Annan Ateşkes Planı'nı yerinde denetlemek amacıyla Suriye'ye gelen ve Lazkiye Haffe'de incelemelerde bulunan BM gözlemci heyetini taşıyan aracın 3 kişiyi ezdiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Haffe'de incelemelerde bulunan BM gözlemcilerini taşıyan araç, üç Suriyeliyi ezdi.

Ajans, vatandaşlardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

Suriye'deki BM Gözetim Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Haffe'ye gitmeye çalışan gözlemcilerin araçlarının öfkeli kalabalığın saldırısına uğradığı belirtilmişti.