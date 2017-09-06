BM Genel Sekreteri Guterres'ten doğal afetlerde artış uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, doğal afet sayısının 1970'ten bu yana neredeyse dört kat arttığını belirtti.

Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1995'ten bu yana en çok doğal afetin yaşandığı ülkelerin başında ABD'nin geldiğini, onu Çin ve Hindistan'ın takip ettiğini ifade etti.

Dünyada son günlerde, ABD'nin Teksas eyaleti, Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Sierra Leone'de görülen sel ve fırtınaların neden olduğu "eşi görülmemiş olaylar" ile iklim değişikliğinin belirgin bir şekilde şiddetlendiğinin görüldüğüne dikkati çeken Guterres, yakın zamanda meydana gelen sellerden önce hazırlanan raporlara göre, bu yıl doğal afetler nedeniyle 2 bin 87 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Geçen yıl 24,2 milyon kişi yerlerinden edildi"

Guterres, son 47 yılda doğal afet sayısının neredeyse dört kat arttığını belirterek 24,2 milyon kişinin geçen yıl beklenmeyen felaketler nedeniyle yerlerinden edildiğini, bu sayının çatışma ve şiddet nedeniyle yerlerinden edilenlerin 3 katına denk geldiğine dikkati çekti.

Bilim insanlarının her hava olayını iklim değişikliğine bağlamama konusunda dikkatli davrandığını kaydeden Guterres, ancak bilim adamlarının bu tarz hava olaylarının kesinlikle ısınan dünyada olağan hale geleceği tahminlerinin bulunduğunu ifade etti.

Guterres, "Paris anlaşmasına tamamen bağlıyız. Tüm ülkelerin de bunun sadece yapılması gereken doğru şey olduğunu değil ayrıca 'yeşil ekonomi' geleceğin ekonomisi olduğu için en akıllıca şey olduğunu anlayacağını umuyoruz." dedi.