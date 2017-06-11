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BM Genel Sekreteri Guterres: Kırgızistan'ın sürdürülebilir gelişmesini desteklemeye devam edeceğiz

Orta Asya turu çerçevesinde Kırgızistan'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırgızistan'ın sürdürülebilir gelişmesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres: Kırgızistan'ın sürdürülebilir gelişmesini desteklemeye devam edeceğiz

Orta Asya turu çerçevesinde Kırgızistan'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırgızistan'ın sürdürülebilir gelişmesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

11 Haziran 2017 Pazar 18:44
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BM Genel Sekreteri Guterres: Kırgızistan'ın sürdürülebilir gelişmesini desteklemeye devam edeceğiz

BİŞKEK - Orta Asya turu çerçevesinde Kırgızistan'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırgızistan'ın sürdürülebilir gelişmesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, başkent Bişkek'teki resmi temaslarına Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile başladı.

Bölgedeki istikrar ve iklim değişikliği konularının ele alındığı görüşmede Guterres, Kırgızistan'ın sürdürülebilir gelişmesini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Guterres, ülkenin demokrasi alanında katettiği başarılardan övgüyle söz ederek "Kırgızistan ve onun yöneticileri demokrasi yolunda önemli bir tercih yaptı. Bu çok önemliydi. Kırgızistan ile bu konuda gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ülkede 7 yıl önce yaşanan etnik olaylarda yönetimin tutumuyla ilgili görüşünü dile getiren Guterres, şunları söyledi:

"O zaman Oş kentinde yaşanan krizi çözmek için ülke yönetiminin çabalarından çok etkilendim. Böyle olaylar başka ülkelerde yaşansaydı demokrasilerini kaybedelerdi. Ülkeler acılarla karşı karşıya kalırdı. Fakat Kırgızistan, demokrasisini koruyarak tüm zorlukları aşmayı başardı. Ben inanıyorum ki bu birçok ülkeye ders olmuştur. Bu bağlamda benim için burada olmak büyük bir zevk. Ülkenize olan sevgimi yaşatacağım. Halkınızın refahı için hükümetiniz ile BM arasında aktif iş birliğine katkıda bulunacağım."

Guterres, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı konutlarında düzenlenen "Temiz Toplum Dijital Dönüşüm Programı Yüksek Düzeyli ve Sürdürebilir Kalkınmanın Küresel Hedefleri" konulu uluslararası foruma katıldı.

Guterres Oş'ta

Bişkek'teki temaslarının ardından Guterres, Başbakan Sooronbay Ceenbekov ile etnik çatışmaların yıl dönümü nedeniyle Oş kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Ceenbekov ve Guterres, Oş kent parkında bulunan, etnik olayları simgeleyen "Annenin Gözyaşları" anıtına çelenk bıraktı.

Fotoğraf sergisinin ziyaret edilmesinin ardından Başbakan Ceenbekov, Guterres'e, ülkesinde 2010'da yaşanan olayların ardından barışın tesis edilmesine ve etnik barış sürecine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ceenbekov, Kırgızistan yönetiminin, halklar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için büyük çaba harcadığını belirtti.

Guterres de olayların yaşandığı bölgede o günden bu yana iyiye doğru değişimin devam ettiğini vurguladı.

Anma törenin ardından Ceenbekov ve Guterres, Oş bölge yöneticileri, yerel yönetimlerin temsilcileri ile vatandaşlarla görüştü.

Ülkede, 7 Nisan 2010'da yaşanan halk devriminin ardından 10-15 Haziran 2010'da güneydeki Oş ve Celalabad bölgelerinde Kırgızlar ve Özbekler arasında çıkan çatışmada yaklaşık 500 kişi ölmüştü.

Guterres, Kırgızistan'ı en son 2010'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri sıfatıyla iki defa ziyaret etmişti.

AA

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KırgızistanBm Genel SekteriÖnce Vatan Gazetesi
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