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BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu, hızlı bir çözüm yerine "kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm" amaçladıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu, hızlı bir çözüm yerine "kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm" amaçladıklarını bildirdi.

12 Ocak 2017 Perşembe 15:21
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BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'i de yanına alarak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu söyleyen Guterres, özellikle "Güvenlik ve Garantiler" konusunda gelişmeler kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

Kimsenin mucize beklememesinin önemini vurgulayan Guterres, "Hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz." dedi.

Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. "Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği'ni (AB) ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

Konferansa akşam saatlerinde devam edilmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bm Genel SekreteriçözümKıbrısGuterres
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