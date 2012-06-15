BM Genel Sekreteri Ban'ın özel danışmanlarından çağrı:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un iki özel danışmanı BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) çağrıda bulunarak BMGK'nın Suriye'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) havale etmesini istediler.

Genel Sekreter Ban'ın ''Soykırımı Önleme ve Halkları Koruma Sorumluluğu'' konusunda görev yapan özel danışmaları Francis Deng ve Edward Luck, BM'den yaptıkları yazılı açıklamada, Suriye'de yerleşim merkezlerinde ağır silahlar kullanılarak katliam yapıldığı, sivillere karşı hem hükümet yanlısı milislerin hem de diğer silahlı grupların saldırdığı, şeklindeki haberlerden büyük endişe duyduklarını belirterek, bu suçların ''insanlığa karşı suç'' olabileceğini ifade ettiler.

Danışmanlar açıklamalarında şunları kaydetti:

''Bu katliamlar, Suriye hükümetinin kendi halkını koruma yönünde başarısız kaldığı gerçeğinin altını çizmektedir. Hula ve Kubeyr katliamları, kadın ve çocukların bu şekilde öldürülmeleri, sivilleri hedef alan saldırıların arttığını göstermektedir. Bu saldırılar derhal sona ermelidir.''

Suriye'de görev yapan BM Gözlemci Misyonu'nun (UNSMIS) görevini hiçbir engellemeye maruz kalmadan serbestçe yapmasının önemine de işaret eden iki danışman, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak Suriye'de daha fazla katliama maruz kalma riski taşıyan halkı korumak için harekete geçilmesini istediler.

Danışmanlar, Suriye'de işlenen suçların ağırlığı gözönüne alındığında, BMGK'nın Suriye'yi UCM'ye havale etmesi gerektiğini belirterek ''Bir ülkede tam olarak hesap verilmeden kalıcı barış sağlanamaz. Suriye'de artan şiddet ve derinleşen mezhepsel gerilim kapsamında daha fazla katliam riski var. Şimdi harekete geçme zamanı'' dediler.

Suriye, UCM'yi kuran Roma Statüsü'nü onaylamadığı ve dolayısıyla da mahkemeye taraf olmadığı için ancak BMGK tarafından UCM'ye havale edilebilir.