BM ekibi cumartesi Suriye'den ayrılacak

VİYANA

Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak için başkent Şam'da bulunan Birleşmiş Milletler ekibinin, çalışmalarını cuma günü tamamlamasının beklendiği bildirildi.

Ülkeden ne zaman ayrılacağı henüz kesinlik kazanmayan ekibin, cumartesi sabahına kadar Şam'ı terk etmesi öngörülüyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, kimyasal saldırı iddialarını araştıran ekibe soruşturmayı tamamlaması için zaman tanınması çağrısında bulundu.

Herhangi bir karar alınmadan önce tüm seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Ban, BM ekibinin hazırladığı raporu ülkeden ayrıldıktan sonra sunacağını belirtti.