Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94246
ALTIN
146.522
DOLAR
3.5940
STERLIN
4.6081
EURO
3.9277
"Deniz Hayatı Müzesi"
"Deniz Hayatı Müzesi"
AKPM'den Türkiye kararı
AKPM'den Türkiye kararı
Çocukların 'hayal kardeşliği'
Çocukların 'hayal kardeşliği'
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı

BM'den Yemen için yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığını belirterek, "Tüm bir neslin sakatlanmasına ve aç kalmasına tanık oluyoruz. Hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.

BM'den Yemen için yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığını belirterek, "Tüm bir neslin sakatlanmasına ve aç kalmasına tanık oluyoruz. Hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.

25 Nisan 2017 Salı 16:11
20 Okunma
BM'den Yemen için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, BM'nin Yemen için 2017'de acil 2,1 milyar dolar yardım çağrısında bulunduğunu anımsatarak, "Şimdiye kadar bu paranın ancak yüzde 15'i tedarik edildi." dedi. 

Yemen'de insani yardımların ve sivillerin korunmasının hiçbir zaman bu denli önem kazanmadığına işaret eden Guterres, halkın üçte ikisine tekabül eden yaklaşık 19 milyon kişinin acil desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Guterres, Yemen'de ortalama her 10 dakikada 5 yaş altı bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Ve bu, bugünkü konferans boyunca Yemen'de 50 çocuğun öleceği anlamına geliyor. Önlem alınsaydı bu ölümler olmayacaktı. Hayatta kalan çocuklar ise büyümelerinin engellenmesi ve kötü sağlık şartlarından dolayı hayatları boyunca etkilenmiş olacaklar. Tüm bir neslin sakatlanmasına ve aç kalmasına tanık oluyoruz. Hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz."

Hızlı ve engelsiz yardım çağrısı

Finansal desteğin milyonlarca Yemenli için tek başına çözüm olmadığına dikkati çeken Guterres, "Yemen'deki çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi ve Yemen halkının acılarının bitmesi, sadece düşmanlıkların sona erdirilmesi ve siyasi bir çözüm bulunmasıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Guterres, konferansta tüm ülkeleri Yemen'e destek vermeye davet ederek, "Herkesi, insani yardımların hava, kara ve deniz yoluyla hızlı ve engellenmeden taşınmasını kolaylaştırmaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in konferansın ardından bugün TSİ 17.45'te basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMAntonio GuterresYemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da
Filistin’de genel grev çağrısı
Filistin’de genel grev çağrısı
"Deniz Hayatı Müzesi"
"Deniz Hayatı Müzesi"
Yunanistan'dan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi talebine ret
Yunanistan'dan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi talebine ret
AKPM'den Türkiye kararı
AKPM'den Türkiye kararı
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ