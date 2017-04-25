BM'den Yemen için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, BM'nin Yemen için 2017'de acil 2,1 milyar dolar yardım çağrısında bulunduğunu anımsatarak, "Şimdiye kadar bu paranın ancak yüzde 15'i tedarik edildi." dedi.

Yemen'de insani yardımların ve sivillerin korunmasının hiçbir zaman bu denli önem kazanmadığına işaret eden Guterres, halkın üçte ikisine tekabül eden yaklaşık 19 milyon kişinin acil desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Guterres, Yemen'de ortalama her 10 dakikada 5 yaş altı bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Ve bu, bugünkü konferans boyunca Yemen'de 50 çocuğun öleceği anlamına geliyor. Önlem alınsaydı bu ölümler olmayacaktı. Hayatta kalan çocuklar ise büyümelerinin engellenmesi ve kötü sağlık şartlarından dolayı hayatları boyunca etkilenmiş olacaklar. Tüm bir neslin sakatlanmasına ve aç kalmasına tanık oluyoruz. Hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz."

Hızlı ve engelsiz yardım çağrısı

Finansal desteğin milyonlarca Yemenli için tek başına çözüm olmadığına dikkati çeken Guterres, "Yemen'deki çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi ve Yemen halkının acılarının bitmesi, sadece düşmanlıkların sona erdirilmesi ve siyasi bir çözüm bulunmasıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Guterres, konferansta tüm ülkeleri Yemen'e destek vermeye davet ederek, "Herkesi, insani yardımların hava, kara ve deniz yoluyla hızlı ve engellenmeden taşınmasını kolaylaştırmaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in konferansın ardından bugün TSİ 17.45'te basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.