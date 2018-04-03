BM'den Yemen için 3 milyar dolar yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını belirterek ülkedeki 13 milyon kişiye bu yıl içinde insani yardım ulaştırmak için uluslararası topluma yaklaşık 3 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle uluslararası üst düzey yardım konferansı İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Dünya'nın en büyük krizi Yemen'de

Yardım konferansının açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünyanın en büyük insani krizi Yemen'de. Çatışmalar dördüncü yılına girerken, toplam nüfusun dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon kişi insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor." dedi.

Yemen'de 18 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığına işaret eden Guterres, bu insanların 8,4 milyonunun "korkunç bir şekilde" bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını vurguladı.

Guterres, milyonlarca kişinin Yemen'de temiz suya ulaşamadığını belirterek geçen yıl 1 milyon kişinin kolera ve ishal gibi hastalıklardan zarar gördüğünü söyledi.

"Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor"

"(Yemen'de) Her 10 dakikada 5 yaş altı bir çocuk önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor." diyen Guterres, ülkede 2 bin 500 okulun harap edildiğini ya da amacı dışında kullanıldığını ifade etti.

Guterres, BM'nin Yemen için 2018 İnsani Yardım Planı'na göre bu yıl ülke genelindeki 13 milyon kişiye insani yardım ulaştırmak için 2,96 milyar dolara gereksinim duyduklarına dikkat çekerek uluslararası ülkelere çağrıda bulundu. Guterres, "Yemen'deki bugünkü durum felakettir. Ancak uluslararası destekle bu ülkeyi uzun vadeli bir trajediden kurtarabiliriz." diye konuştu.

Çatışmalara son verilmesi çağrısı

Guterres, Yemen'deki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunarak tüm tarafların yeni atadığı BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e destek vermesini istedi.

Yemen'de insani yardım kuruluşları ile ortaklarının her zaman tam ve koşulsuz erişime gereksinim duyduğunun altını çizen Guterres, insani yardım kuruluşlarının ülkenin yüzde 90'ına erişimin kısıtlandığına dair bildirimde bulunduklarını kaydetti.

"İnsani krize son vermenin tam zamanı"

İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Ueli Maurer de Yemen'de insani durumun alarm verici olduğunu belirterek ülkedeki hava bombardımanlarına acilen son verilmesi çağrısında bulundu.

Maurer, İsviçre olarak BM'nin yardım çağrısına 13,9 milyon dolar katkıda bulunacaklarını açıklayarak "Yemen halkıyla dayanışmamızı yenilemenin ve bu insani krize son vermenin tam zamanı." ifadesini kullandı.

"Yemen'deki kriz insan yapımı"

İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı Isabella Lövin de Yemen'deki felaketin "insan yapımı" olduğuna işaret ederek güvenli, kesintisiz ve engelsiz erişim izni olmadan toplanan yardımların kullanılamayacağının altını çizdi.

Lövin, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e desteklerinin tam olduğunu belirterek "Bu krizin uzun süreli çözümü için tek yol barıştır." dedi.