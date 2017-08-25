BM'den Yemen'deki hava saldırısına soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, "Sana'daki bir otele çarşamba günü koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 sivilin öldürüldüğü ve 25 sivilin yaralandığını teyit ediyoruz." dedi.

Throssell, "Koalisyon güçleri dahil tüm taraflara uluslararası hukuka uyma görevlerinin olduğunu hatırlatıyoruz. Yetkililere, yaşanan bu olayla ilgili güvenilir, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma açma çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Yemen'de çatışmaların başladığı Mart 2015'ten bu yana 5 bin 110 sivilin öldürüldüğünü belirten Throssell, 8 bin 719 sivilin de yaralandığı açıkladı. Throssell ayrıca ülkede can kaybının daha da fazla olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.