BM'den Türkiye, ABD, Rusya ve İran'a ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
AA
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
AA