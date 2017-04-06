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BM'den Türkiye, ABD, Rusya ve İran'a ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

BM'den Türkiye, ABD, Rusya ve İran'a ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

06 Nisan 2017 Perşembe 14:18
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BM'den Türkiye, ABD, Rusya ve İran'a ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMBM Suriye Özel TemsilcisiMisturaMisturanın DanışmanıJan EgelandSuriyeABDRusyaTürkiye
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