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BM'den Suudi Arabistan'a 'İş birliği yap' çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani, "(Suudi Arabistan'a Türkiye ile) İş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

BM'den Suudi Arabistan'a 'İş birliği yap' çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani, "(Suudi Arabistan'a Türkiye ile) İş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 14:40
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BM'den Suudi Arabistan'a 'İş birliği yap' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'a Türkiye ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı açıklamada, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyuyoruz." dedi.

Sözcü Shamdasani, "Kaşıkçı'nın öldürüldüğü" yönünde basında çıkan haberlerin doğru olması durumunda, bunun "gerçekten şok edici" bir gelişme olduğunu vurguladı.

"Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan ve Türkiye'ye hızlı, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma için iş birliği çağrısında bulunuyoruz." diyen Shamdasani, soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

"Bir bilgimiz yok ama pek çok spekülasyon var ve bu endişe verici"

Shamdasani, Kaşıkçı konsolosluğa girdikten sonra neler olduğuna dair pek çok soru bulunduğunun altını çizerek, "Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok ama pek çok spekülasyon var ve bu endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Türk makamlarının halihazırda Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlattığının hatırlatılması üzerine Shamdasani, "(Suudi Arabistan'a Türkiye ile) İş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz. Anladığımız kadarıyla Türkiye, konsolosluğa erişim izni almak için talepte bulundu." diye konuştu.

Shamdasani, bugün bazı BM insan hakları raportörlerinin konuya ilişkin yazılı açıklama yapacağı bilgisini de paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMSuudi ArabistanSuudi Gazeteci Cemal KaşıkçıRavina Shamdasani
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