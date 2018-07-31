Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97155
ALTIN
191.615
DOLAR
4.8803
STERLİN
6.4166
EURO
5.7288
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Epilepsiye pilli kontrol
Epilepsiye pilli kontrol
'Direniş Karatay' yeniden vizyonda
'Direniş Karatay' yeniden vizyonda
KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
KPSS alan bilgisi sınav soruları...

BM'den Suudi Arabistan'a insan hakları çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani, "Suudi Arabistan hükümetini, gözaltına alınan tüm insan hakları savunucuları ve aktivistleri koşulsuz serbest bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

BM'den Suudi Arabistan'a insan hakları çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani, "Suudi Arabistan hükümetini, gözaltına alınan tüm insan hakları savunucuları ve aktivistleri koşulsuz serbest bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

31 Temmuz 2018 Salı 15:19
0 Okunma
BM'den Suudi Arabistan'a insan hakları çağrısı

ANKARA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da kadın hakları savunucuları da dahil olmak üzere insan hakları savunucusu ve aktivistlerinin devam eden tutuklamalar ve keyfi görünen gözaltılarından endişe duyduklarını belirtti. 

Ülkede 15 Mayıs'tan bu yana hükümeti eleştiren en az 15 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Shamdasani, bunlardan 8'inin daha sonra biçimsel denetimin tamamlanmasının ardından geçici olarak serbest bırakıldığının anlaşıldığını kaydetti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, bazı vakalarda kişilerin nerede olduğunun bilinmemesi ve süreçlerin şeffaf biçimde yürütülmesi konusunda ciddi eksiklikler olduğunun altını çizdi.

Shamdasani, Suudi Arabistanlı yetkililer 20 yıla kadar hapis cezasına yol açabilecek kadar ciddi muhtemel suçlamaları dile getirse de söz konusu suçlamaların belirsiz olduğunu vurguladı.

Gözaltında tutulduğu bildirilenler arasında Suudi Arabistan'da kadınların sivil hayata katılımının önde gelen isimlerinden ve Suudi sürücü ehliyetini kazanan ilk kadınlardan biri olan Hatun el-Fassi'nin bulunduğunu ifade eden Shamdasani, kendilerinden haber alınamayan ya da tutuklu bulunan diğer insan hakları savunucularının da isimlerini sıraladı.

"Soruşturmalar şeffaf ilerlemeli"

Sözcü Shamdasani, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan hükümetini, barışçıl insan hakları çalışmaları nedeniyle gözaltına alınan tüm insan hakları savunucuları ve aktivistleri koşulsuz serbest bırakmaya çağırıyoruz. Soruşturmalar adil yargılanma hakkına tam saygılı şekilde, şeffaf ilerlemelidir. Tüm insan hakları savunucuları, önemli insan hakları çalışmalarını misilleme veya kovuşturma korkusu olmadan yürütebilmelidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
BMSuudi Arabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Nikaragua yönetimine yaptırım
ABD'den Nikaragua yönetimine yaptırım
Güney Kore ve Kuzey Kore arasında general düzeyinde askeri görüşme
Güney Kore ve Kuzey Kore arasında general düzeyinde askeri görüşme
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme' şartı
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme' şartı
Çin yer gözlem uydusu fırlattı
Çin yer gözlem uydusu fırlattı
Rus Büyükelçiden 'İran'ın Suriye'deki varlığıyla ilgili' açıklama
Rus Büyükelçiden 'İran'ın Suriye'deki varlığıyla ilgili' açıklama
Çipras yangın bölgesini ziyaret etti
Çipras yangın bölgesini ziyaret etti
'Medya haccın mesajını ulaştırmada önemli rol üstlenmektedir'
'Medya haccın mesajını ulaştırmada önemli rol üstlenmektedir'
Lavrov'dan ABD'ye 'baskı' suçlaması
Lavrov'dan ABD'ye 'baskı' suçlaması
Kamboçya'daki genel seçimi iktidar partisi kazandı
Kamboçya'daki genel seçimi iktidar partisi kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ