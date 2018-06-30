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BM'den 'Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar alarm verici' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin güney batısındaki artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu belirterek, askeri operasyonlara acil son verilmesi çağrısında bulundu.

BM'den 'Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar alarm verici' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin güney batısındaki artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu belirterek, askeri operasyonlara acil son verilmesi çağrısında bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:54
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BM'den 'Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar alarm verici' uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin güney batısındaki artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu belirterek, askeri operasyonlara acil son verilmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Taraflara Suriye'nin güney batısında geçen yıl Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan gerginliğin azaltılması anlaşmasını hatırlatan Guterres, ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu ifade etti.

Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, anlaşmanın garantörlerine, "ateşkese bağlı kalmaları ve askeri operasyonlara acil son verilmesi" çağrısı yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMSuriye
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