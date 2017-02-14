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BM'den Suriye'de acil insani yardım çağrısı

BM Suriye Yerleşik ve İnsani Yardım Koordinatörü Zaatari, Suriye'de rejimin kuşatmasınndaki Zabadani, Fua, Kefraya ve Madaya'ya insani ihtiyaçların karşılanması için acil erişim çağrısında bulundu.

BM'den Suriye'de acil insani yardım çağrısı

BM Suriye Yerleşik ve İnsani Yardım Koordinatörü Zaatari, Suriye'de rejimin kuşatmasınndaki Zabadani, Fua, Kefraya ve Madaya'ya insani ihtiyaçların karşılanması için acil erişim çağrısında bulundu.

14 Şubat 2017 Salı 15:25
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BM'den Suriye'de acil insani yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Yerleşik ve İnsani Yardım Koordinatörü Ali El Zaatari, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki insani durumu "felaket" olarak niteleyerek "60 bin sivil şiddetin ortasında kaldı ve temel beslenme ile tıbbi destekten yoksunlar." dedi.

Suriye'deki bütün tarafların bölgeye acilen insani yardım sağlanması için en kısa zamanda anlaşması gerektiğini vurgulayan El Zaatari, "Şimdi harekete geçme zamanı." ifadesini kullandı.

El Zaatari, rejimin dört yerleşim birimini kuşatmasının "insafsız" ve "tamamen adaletten yoksun" olduğunun altını çizerek bölgeye BM öncülüğünde insani yardım ulaştırılabilmesi için acilen erişim izni verilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric geçen hafta yaptığı açıklamada, Dujarric, Madaya, Zabadani, Fua ve Kefraya'ya geçen kasım ayından beri insani yardım ulaştırılamadığını ifade etmişti.

Bu arada, önceki gün BM öncülüğündeki insani yardım malzemeleri taşıyan konvoy, Suriye'de Humus'un kuzey kırsalındaki Rastan ilçesine ulaşmış, 107 bin kişiye yardım dağıtılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerSuriyeAli El Zaatari
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