BM'den su krizi uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM), 2050 yılı itibarıyla dünya genelinde ciddi biçimde temiz su sıkıntısı yaşanacağı konusunda uyardı.

Su kaynaklarının güvenliği konusunun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında BM yetkilileri ve ülke temsilcileri yakın gelecekte dünya genelinde temiz içme suyuna erişim konusunda yaşanacak sıkıntıları gözden geçirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2050 yılı itibarıyla yerküre genelinde temiz suya talebin yüzde 40 oranında artacağını, bu durumda dünya nüfusunun en az dörtte birinin "kronik veya tekrar eden" temiz su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

"Su kaynaklarına erişimin yarattığı gerginlikler her yerde artmakta"

BM'ye üye 193 ülkenin komşularıyla aynı nehir veya göl havzalarını paylaştığını hatırlatan Guterres, su kaynaklarına erişimin yarattığı gerginliklerin "her yerde artmakta olduğuna" dikkati çekti.

"Su, barış ve güvenlik birbirine ayrılmaz şekilde bağlı." diyen Guterres, "Su kaynaklarının etkin yönetimi olmadan, topluluklar, ekonomik sektörler arasında yaşanacak anlaşmazlıkları ve ülkeler arasında tırmanan gerginlikleri önlemek imkansız." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, BM'nin su konusundaki rekabetin çatışmalara yol açmaması için önleyici diplomatik girişimlere öncülük etmeye hazır olduğunu kaydetti.

"Tüketim dizginlenmezse dünya nüfusunun üçte ikisi su sıkıntısı yaşayacak"

Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığını yürüten Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de toplantıda yaptığı konuşmada, 1947'den bu yana ülkeler arasında su kaynaklarının paylaşımı konusunda 37 ihtilafın yaşandığına işaret etti.

Morales sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezegenimiz, insanlık ailesi ve yeryüzündeki canlı yaşamı çeşitliliği, gelecek yıllarda giderek kötüleşmesi beklenen bir su krizinin eşiğinde. Eğer halihazırdaki tüketim kalıpları dizginlenmezse, 2025 itibarıyla dünya nüfusunun üçte ikisi su sıkıntısını gündelik bir gerçeklik olarak yaşamaya başlayacak."