BM'den Myanmar'a soykırım tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, BM Cenevre Ofisi'nde iki gün önce İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu yıllık rapora ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun'un ülkesinde Arakanlı Müslümanlara yönelik "soykırım" ya da "etnik temizlik" yapılmadığı iddialarına tepki gösteren Hüseyin, Myanmar'ın BM'ye hiçbir şekilde bölgeye erişim izni vermediğini vurguladı.

Hüseyin, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik "soykırım eylemlerinin gerçekleşmiş olabileceğine dair güçlü emareler" olduğunu tekrarlayarak, şunları kaydetti:

"Madem soykırım veya etnik temizlik yapılmadı ve bu konuda delil yok, neden o zaman bizim Arakan eyaletine girmemize izin vermiyorlar? Uzun zamandır Arakan eyaletine davet etmedikleri gibi erişim izni vermiyorlar. Bu durumda neredeyse söylediklerinin hiçbirine inanmamız mümkün değil. (Myanmar hükümetinin) Arakan'da ciddi hiçbir ihlal olmadığını iddia etmesi, tamamen saçmalık ve rezalettir."

BM Güvenlik Kuruluna çağrı

Hüseyin, soykırımı ancak Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ortaya çıkarabileceğine dikkati çekerek BM Genel Kurulu'na Arakan Müslümanlarına karşı işlenen zulme karşı UCM'de soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Hüseyin'in İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu raporda 25 Ağustos 2017'den bu yana Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıldığına dair kuvvetli emareler olduğuna işaret etmesinin ardından Tun, dün BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenlemiş ve ülkesinde Arakanlı Müslümanlara yönelik "soykırım" ya da "etnik temizlik" yapılmadığını iddia ederek bu konuda net deliller olmadığını savunmuştu.