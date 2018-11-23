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BM'den Kaşıkçı soruşturması açıklaması

BM, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin başlatılacak uluslararası bir soruşturmanın memnuniyetle karşılanacağını duyurdu.

BM'den Kaşıkçı soruşturması açıklaması

BM, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin başlatılacak uluslararası bir soruşturmanın memnuniyetle karşılanacağını duyurdu.

23 Kasım 2018 Cuma 15:49
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BM'den Kaşıkçı soruşturması açıklaması

CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin başlatılacak uluslararası bir soruşturmanın memnuniyetle karşılanacağını açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, AA muhabirine Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin cinayete ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma başlatılması çağrılarını değerlendiren Throssell, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması ve insan hakları ihlalleri yapan suçluların da hesap vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca uluslararası uzmanların da delillere ve tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Bunu memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

Sözcü Throssell, Kaşıkçı'nın ailesinin ve kamuoyunun cinayete ilişkin tüm gerçekleri bilmesi ve adaletin mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır çünkü dünya kirli bir yer." sözleriyle ilgili soruya ise Throssell, "Kaşıkçı cinayeti son derece şok edici. Bundan dolayı bu soruşturmanın bağımsız ve tarafsız bir surette yapılması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, "Suudi Arabistan'ın şu ana kadar bize bilgi vermemesi sebebiyle belki uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir. Uluslararası soruşturma başlatılırsa biz Türkiye olarak iş birliği yaparız." diye konuşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMKaşıkçı Soruşturması
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