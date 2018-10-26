Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93658
ALTIN
224.299
DOLAR
5.6352
STERLİN
7.2396
EURO
6.4136
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi...
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin...
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu:...
Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'de terör operasyonu

BM'den Japonya'ya Fukuşima uyarısı

BM bağımsız müfettişi Tuncak, Tokyo yönetimine çocukların Fukuşima'ya geri dönmesini durdurması çağrısında bulundu.

BM'den Japonya'ya Fukuşima uyarısı

BM bağımsız müfettişi Tuncak, Tokyo yönetimine çocukların Fukuşima'ya geri dönmesini durdurması çağrısında bulundu.

26 Ekim 2018 Cuma 10:33
0 Okunma
BM'den Japonya'ya Fukuşima uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) müfettişi, Japonya'dan, çocukların ve üreme çağındaki kadınların, , 2011'de nükleer felaketin yaşandığı Fukuşima'ya geri dönüşüne izin vermemesini istedi.

Tehlikeli maddeler ve atıklar konusunda bağımsız BM müfettişi Baskut Tuncak, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo yönetimine, bölgedeki radyasyonun nükleer felaketten önceki güvenli seviyenin üzerinde olduğu Fukuşima'ya çocukların ve üreme çağındaki kadınların dönmelerine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Tuncak, Japon hükümetinin, radyasyona maruz kalmada güvenli kabul edilen seviyeyi 20 kat artırma kararının da çok rahatsız edici olduğunu belirterek, bu kararın çocuk sağlığını büyük ölçüde etkileyebileceği uyarısı yaptı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMFukuşima
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan patlayıcı madde içeren paketler gönderenleri yakalama sözü
Trump'tan patlayıcı madde içeren paketler gönderenleri yakalama sözü
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü
Öznur Çalık Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcısı oldu
Öznur Çalık Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcısı oldu
İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı
İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı
Son 24 saatte 232 kez patladı
Son 24 saatte 232 kez patladı
Jeffrey Gordon: Gülen, derhal Türkiye'ye iade edilmeli
Jeffrey Gordon: Gülen, derhal Türkiye'ye iade edilmeli
ABD'de iki endeks bir yıllık kazancını kaybetti
ABD'de iki endeks bir yıllık kazancını kaybetti
BM'den İdlib'e yardım
BM'den İdlib'e yardım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ