BM'den İsrail yargısına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2015 Eylül ayından bu yana İsrail güvenlik güçlerinin 200'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

İsrail askeri Elor Azaria'nın bu çerçevede yargılanan tek İsrail askeri olduğuna vurgu yapan Shamdasani, "İsrailli yetkililerle bu konu hakkında defalarca iletişime geçtik. Burada sadece bireysel bir konu hakkında konuşmuyoruz, 'kronik dokunulmazlık kültürü'nden bahsediyoruz. Böylesine bir insan hakkı ihlali için verilen 18 ay hapis cezası kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'deki Askeri Mahkeme, El-Halil kentinde geçen yıl yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i "başından vurarak öldürmek" suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri Elor Azaria'nın 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.