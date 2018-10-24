BM'den İdlib'e yardım

Birleşmiş Milletler'in (BM)yardımlarını taşıyan 27 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
AA
Birleşmiş Milletler tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler'in (BM)yardımlarını taşıyan 27 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
AA