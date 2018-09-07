Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93540
ALTIN
248.275
DOLAR
6.4206
STERLİN
8.3460
EURO
7.4558
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet
Van'a hayran kaldılar
Van'a hayran kaldılar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Dünyanın gözü Türkiye'de olacak
Dünyanın gözü Türkiye'de olacak

BM'den İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde olası bir çatışma ihtimaline karşı 850 bin kişiye bir hafta yetecek hazır yemeğin stokta tutulduğunu bildirdi.

BM'den İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde olası bir çatışma ihtimaline karşı 850 bin kişiye bir hafta yetecek hazır yemeğin stokta tutulduğunu bildirdi.

07 Eylül 2018 Cuma 15:39
0 Okunma
BM'den İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde olası bir çatışma ihtimaline karşı 850 bin kişiye bir hafta yetecek hazır yemeğin stokta tutulduğunu bildirdi.

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında "İdlib'de beklenen çatışma, Suriye içinden kuzeydeki Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgasını tetikleyebilir. WFP'nin dağıtıma hazır acil gıda stoku bulunuyor." dedi.

Türkiye'den sınır ötesi yapılacak sevkiyatlar ile Suriye'deki stoklarında 850 bin kişiye bir hafta yetecek hazır yemek bulundurduklarını aktaran Verhoosel, ayrıca 180 bin çocuk ve kadının 3 aylık ihtiyaçlarını karşılaşacak beslenme malzemelerinin de hazır tutulduğunu ifade etti.

Suriye'de 7 yıldan uzun süredir devam eden savaşın milyonlarca Suriyeliyi açlık ve yoksullukla karşı karşıya bıraktığını anlatan Verhoosel, "Gıda güvensizliği alarm verici boyutlarda ve ülke çapında yerinden edilmeler devam ediyor." diye konuştu.

Verhoosel, Suriye'de yaklaşık 6,5 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını, 4 milyon kişinin aynı risk altında olduğunu ve bu yıl 1,2 milyon Suriyelinin yerinden olduğunu aktardı.

UNICEF'ten uyarı

Bu arada basın toplantısında söz alan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, İdlib'deki çocukların karşılaştığı eğitim zorluklarına dikkat çekti.

Boulierac, İdlib'in bazı bölgelerinde şiddet olaylarının devam ettiği ve olası bir çatışmanın çocukları okullarından edebileceği uyarısında bulundu.

İdlib'de 70 bini Suriye içinde yerinden edilmiş olmak üzere tahmini 400 bin çocuğun 1 Eylül'de okula başladığı bilgisini paylaşan Boulierac, bu okullarda 7 bin öğretmen açığı olduğunu belirtti.

Boulierac, Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelerde UNICEF'in çocukların eğitim programı için gereksinim duyulan fonunda da 517 milyon dolar (yüzde 59) açık bulunduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ProgramıBMİdlib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak Meclisi yarın Basra için 'acil' toplanacak
Irak Meclisi yarın Basra için 'acil' toplanacak
Esed rejiminin kimyasal silah sabıkası kabarık
Esed rejiminin kimyasal silah sabıkası kabarık
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı
ABD yönetiminden üst düzey yetkili Trump'a 'direnişi' anlattı
ABD yönetiminden üst düzey yetkili Trump'a 'direnişi' anlattı
Basra'daki protestolar nedeniyle Umm Kasr Limanı kapatıldı
Basra'daki protestolar nedeniyle Umm Kasr Limanı kapatıldı
Yunanistan'daki yangının mağdurları çözüm bekliyor
Yunanistan'daki yangının mağdurları çözüm bekliyor
Dünyada 750 milyon kişinin okuma yazması yok
Dünyada 750 milyon kişinin okuma yazması yok
ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı
ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı
İsrail'den Filistinli cesur kız Temimi ve ailesine yurt dışı yasağı
İsrail'den Filistinli cesur kız Temimi ve ailesine yurt dışı yasağı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ