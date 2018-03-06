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BM'den Doğu Guta açıklaması

BM'den, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarının bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerini bile hedef almasıyla ilgili "Tam bir drama şahit olduk." açıklaması yapıldı.

BM'den Doğu Guta açıklaması

BM'den, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarının bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerini bile hedef almasıyla ilgili "Tam bir drama şahit olduk." açıklaması yapıldı.

06 Mart 2018 Salı 14:54
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BM'den Doğu Guta açıklaması

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, yaptığı açıklamada, rejimin ateşkes ihlaline devam etmesi durumunda Doğu Guta'ya insani yardım konvoyları gönderilmesi konusunda umutsuz olduğunu belirtti. Laerke, dün Duma'daki BM insani yardım araçlarının malzemelerini bırakamadan dönmesine neden olan Esed rejiminin saldırılarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Dün bölgede tam bir drama şahit olduk. Konvoy bölgeye ulaşır ulaşmaz yeniden bombardıman başladı ve geri çekilmek zorunda kaldık. 70 bin sivile insani yardım ulaştırılması için izin almıştık. Bu kapsamda dün 25 bin sivile ulaşmaya çalıştık ama tırların bazıları geri döndüğü için ne kadar sivile yardım ulaştı tam olarak kestiremiyoruz. Bir kez daha Doğu Guta'da ateşkese riayet edilmesi çağrısında buluyoruz."

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac ise 400 bin sivilin kuşatma altında bulunduğu Doğu Guta'da sivillerin yer altında yaşamasının artık bir kaide haline geldiğini söyledi.

Bombardımandan korunmak için bazı binaların bodrum katlarında 200 kadar sivilin yaşadığını anlatan Boulierac, Suriye'de bu yıl şimdiye kadar en az 1000 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan Laerke BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, dün Duma ilçesine gönderilen 46 tırdan 10'unun insani yardım malzemelerini Doğu Guta'ya bırakamadan dönmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Hayat kurtaracı insani malzemeleri taşıyan tırlardan 4'ünün de kısmen boşaltıldığına dikkati çeken Laerke, Duma'ya yönelik bombardımanın sürmesinden dolayı insani yardım çalışanlarının hayatını riske atmamak için konvoyun dün yerel saatle 14.30'da bölgeden ayrıldığını ifade etti.

Duma'ya en son 14 Kasım 2017'de insani yardım konvoyu gönderildiğini hatırlatan Laerke, Esed rejiminin gerekli güvenlik garantisini vermesi durumunda perşembe günü bölgeye insani yardım konvoyu göndermeyi planladıklarını kaydetti.

Rejim ateşkese uymadı

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesi kararlaştırılan ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMDoğu GutaBM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi
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