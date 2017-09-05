BM'den 'Arakan' açıklaması

CENEVRE

BM'den, "Arakan'dan kaçan Müslümanların, Bangladeş sınırına yolculuğu açlık içinde ortalama 3 gün sürüyor. Son 11 günde saldırılardan kaçarak Bangladeş'e giriş yapan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'i yani 100 binden fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor." açıklaması yapıldı.

'Türkiye'nin teklifi pozitif ve cesaret verici bir adım'

BM, Türkiye'nin Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı 'sınırlarını aç masrafları karşılayalım' teklifinin 'pozitif ve cesaret verici bir adım' olduğunu bildirerek, diğer ülkelerden de benzer adımların atılması çağrısında bulundu.