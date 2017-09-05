Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109188
ALTIN
147.380
DOLAR
3.4436
STERLİN
4.4591
EURO
4.0955
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Türkiye'nin 'beslenme haritası' çıkarılacak
Türkiye'nin 'beslenme haritası' çıkarılacak
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya...
Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' için geri sayım başladı
'Pavli' için geri sayım başladı

BM'den 'Arakan' açıklaması

BM'den, "Arakan'dan kaçan Müslümanların, Bangladeş sınırına yolculuğu açlık içinde ortalama 3 gün sürüyor. Bangladeş'e giriş yapan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor." açıklaması yapıldı.

BM'den 'Arakan' açıklaması

BM'den, "Arakan'dan kaçan Müslümanların, Bangladeş sınırına yolculuğu açlık içinde ortalama 3 gün sürüyor. Bangladeş'e giriş yapan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor." açıklaması yapıldı.

05 Eylül 2017 Salı 15:43
0 Okunma
BM'den 'Arakan' açıklaması

CENEVRE

BM'den, "Arakan'dan kaçan Müslümanların, Bangladeş sınırına yolculuğu açlık içinde ortalama 3 gün sürüyor. Son 11 günde saldırılardan kaçarak Bangladeş'e giriş yapan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'i yani 100 binden fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor." açıklaması yapıldı.

'Türkiye'nin teklifi pozitif ve cesaret verici bir adım'

BM, Türkiye'nin Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı 'sınırlarını aç masrafları karşılayalım' teklifinin 'pozitif ve cesaret verici bir adım' olduğunu bildirerek, diğer ülkelerden de benzer adımların atılması çağrısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMArakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Arakan mesajı
AB'den Arakan mesajı
Katar'ın en büyük limanı açıldı
Katar'ın en büyük limanı açıldı
'Arakan insani felaketin kıyısında'
'Arakan insani felaketin kıyısında'
BRICS Zirvesinde 'terör ve yolsuzlukla mücadele' vurgusu
BRICS Zirvesinde 'terör ve yolsuzlukla mücadele' vurgusu
Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu
Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu
DEAŞ Londra saldırılarının işaretini 1 yıl önce vermiş
DEAŞ Londra saldırılarının işaretini 1 yıl önce vermiş
İngiliz kraliyet ailesinde 3'üncü çocuk heyecanı
İngiliz kraliyet ailesinde 3'üncü çocuk heyecanı
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile Arakan'ı görüştü
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile Arakan'ı görüştü
Myanmar Arakan'a insani yardımlara izin vermiyor
Myanmar Arakan'a insani yardımlara izin vermiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ