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BM'den ABD'ye tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına tepki göstererek, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünmek oldukça garip." dedi.

BM'den ABD'ye tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına tepki göstererek, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünmek oldukça garip." dedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:45
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BM'den ABD'ye tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına tepki göstererek, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünmek oldukça garip." dedi.

31 Ağustos'ta 4 yıllık görev süresi dolacak Hüseyin, BM Cenevre Ofisi'nde son kez gazetecilerin karşısına çıktı.

BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Derneğinin (ACANU) organize ettiği basın toplantısında konuşan Hüseyin, dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konularına değindi.

Son iki günde yayımladıkları "Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara Myanmar ordusunun soykırım yaptığına" ilişkin rapor ve "Yemen'de, hükümet, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı kişilerin savaş suçu işlediğine" dair rapordan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin, Nikaragua ve Venezuela ile Himalayalar'da bulunan Keşmir bölgesinde de benzer çalışmalar yapılacağını aktardı.

ABD'ye tepki

Hüseyin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, geçen hafta yaptığı "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin üslubunu değiştirmesi gerektiği" ve "ABD'nin komiserliğe yardımını keseceği" açıklamasına tepki gösterdi.

Hüseyin, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünmek oldukça garip. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın böyle şeyler konuşması da oldukça garip. Tabii ki üye ülkelerden herhangi birinin (BM'ye) maddi yardımlarını kesmesi iyi bir şey değil." dedi.

ABD'nin İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine yardımının kesmesinin "ölümcül" olmadığını vurgulayan Hüseyin, her şeye rağmen kurumunun ayakta kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Hüseyin, diğer ülkeleri ABD'nin izlediği yoldan gitmemeye davet ederek ülkelerin sağladığı yardımların zincirleme kesilmesi durumunda BM'nin ve diğer uluslararası kuruluşların çökeceği uyarısında bulundu.

Suriye'deki insan haklar ihlallerine de değinen Hüseyin, hak ihlali yapanların mutlaka adalet önünde hesap vermesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görev süresi dolan Hüseyin, BM çatısı altında başka bir görevde yer almayacak.

BM Genel Kurulu, 10 Ağustos'ta Şili'nin eski devlet başkanı Michelle Bachelet'nin Hüseyin'in yerine Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine atanmasını onaylamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMAB
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