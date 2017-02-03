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BM'den AB'ye sığınmacı çağrısı

BM, AB liderlerini Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin sona ermesi için kararlı ve ortak adımlar atmaya davet etti.

BM'den AB'ye sığınmacı çağrısı

BM, AB liderlerini Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin sona ermesi için kararlı ve ortak adımlar atmaya davet etti.

03 Şubat 2017 Cuma 15:08
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BM'den AB'ye sığınmacı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin sığınmacılara olağanüstü yardımlarda bulunduğunu bildirerek, Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin sona ermesi ve Libya'daki sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Avrupa Birliği (AB) liderlerini kararlı ve ortak adımlar atmaya çağırdı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dönem başkanı Malta’nın evsahipliğinde bugün gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) gayriresmi zirvesi dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, merkezi Akdeniz rotası olarak bilinen Libya ve Mısır üzerinden İtalya'ya geçen Afrikalı sığınmacıların korunması için sınırları dışında da güçlü bir AB'ye ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, AB'nin, denizde ve karada sığınmacıların yaşama tutunması için daha fazla çaba sarf etmesi ve insan kaçakçılarına karşı ilave hukuki tedbirler alması gerektiğinin altı çizildi.

Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin sona ermesi ve Libya'daki sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için AB liderlerini kararlı ve ortak adımlar atmaya davet eden açıklamada, Libya hükümetinin de ülkede bulunan ve yeni giriş yapan sığınmacılar konusunda desteklenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan IOM Sözcüsü Leonard Doyle, "Türkiye'nin sığınmacılara karşı olağanüstü yardımlarda bulunduğu konusunda hiçbir tereddütümüz yok." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMAB
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