BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

(BMGK), Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP)

görev süresi

ni 6 ay uzattı.

BMGK, UNFICYP'nin görev süresinin 31 Ocak 2017 tarihine kadar yenilenmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti.

Karar metninde, Kıbrıs Türk ve Rum liderleri arasında Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmak amacıyla yürütülen müzakerelerdeki ilerlemeden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

BMGK üyeleri, Kıbrıs Türk tarafı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine, Akyar'daki (Strovilia) askeri statükoyu 2000 yılı haziran ayı öncesinde var olduğu şekilde yenilemeleri çağrısında bulundu.

1964 yılından bu yana görev yapıyor

Taraflara yapılan çağrıda, her türlü güven artırıcı önlemlerin alınmasını isteyen BMGK üyeleri, ileriye dönük yeni adımlar atılması konusunda anlaşmaya varılmasını istedi.

BMGK ayrıca, Türk ve Rum tarafına, gözaltındakilerin erişimine izin verilmesi, tampon bölgedeki madenlerin çıkarılmasının kolaylaştırılması ve bu bölge dışındaki gözaltı operasyonlarını uzatmaları çağrısı yaptı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964 yılından bu yana adada görev yapıyor.