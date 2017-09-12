BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 370 bine ulaştı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Doyle, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 370 bine ulaştığını açıkladı.
AA
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Doyle, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 370 bine ulaştığını açıkladı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Doyle, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 370 bine ulaştığını açıkladı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Doyle, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 370 bine ulaştığını açıkladı.
AA