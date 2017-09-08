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BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını duyurdu.

BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını duyurdu.

08 Eylül 2017 Cuma 13:21
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BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı

CENEVRE - Birleşmiş Milletler, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SığınmacıArakanlıÖnce Vatan Gazetesi
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