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BM Arakan'daki saldırılara ilişkin sayı açıklamadı

BM, son 3 günde Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olaylarında ölen ve yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanlara ilişkin herhangi bir somut rakam vermedi.

BM Arakan'daki saldırılara ilişkin sayı açıklamadı

BM, son 3 günde Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olaylarında ölen ve yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanlara ilişkin herhangi bir somut rakam vermedi.

29 Ağustos 2017 Salı 16:27
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BM Arakan'daki saldırılara ilişkin sayı açıklamadı

Birleşmiş Milletler (BM), son 3 günde Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olaylarında ölen ve yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) ilişkin herhangi bir somut rakam vermedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, yaptığı kısa yazılı açıklamada Arakan'daki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin rakam vermedi ve şiddet olaylarını Myanmarlı güvenlik görevlilerine yapılan saldırıların başlattığını ileri sürdü.

Yarın düzenleyeceği basın toplantısında Arakan'da yaşanan insanlık dramı yerine Venezuela'daki insan hakları ihlallerine değineceği açıklanan Hüseyin, yazılı açıklamasında Myanmar ordusunun yaptığı katliamlara ilişkin net ifadeler kullanmadı, sadece "tüm taraflara" şiddetten vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Arakan'da geçen hafta başlayan ve binlerce Müslümanın ölmesine neden olan olayların başlamasını da Myanmar güvenlik görevlilerine yapılan saldırıya bağlayan Hüseyin, bu saldırıyı gerçekleştirilenlerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Hüseyin, Myanmar hükümetine de çağrıda bulunarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda uluslararası hukuk kurallarına uymalarını istedi.

BM Cenevre Ofisi'nde her salı günü düzenlenen basın toplantısına bugün BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisinden sözcüler katılmadı. Dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları ihlalleri ve katliamlara ilişkin açıklamalarıyla tanınan OHCHR sözcülerinin, tüm dikkatlerin Myanmar'da olmasına rağmen toplantıya katılmaması dikkati çekti.

Myanmar konusunda tek açıklamayı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Adrian Edwards yaptı.

BMMYK'nin Arakan'daki olaylara ilişkin basın bültenini okuyan Edwards, perşembeden pazar gününe kadar yaklaşık 5 bin 200 Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e giriş yaptığını belirtti.

Edwards, binlerce Arakanlının da sınırın Myanmar tarafında beklediğini söyledi. Arakan'da yaşanan şiddetten dolayı sivillerin kaçmak zorunda kaldıklarının altını çizen Edwards, sınırın kapatılmaması konusunda Bangladeş hükümetine çağrı yaptı.

"Önümüzdeki günlerde yardıma muhtaç kişilerin artma ihtimalinden endişe duyuyoruz." diyen Edwards, Myanmar makamlarına insani yardımların kolaylaştırılması ve BMMYK çalışanlarının güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Edwards, Bangladeş'teki sığınmacılara yardımcı olmak için erişim izinleri olduğun ancak Myanmar tarafına giremediklerine dikkati çekti.

"Bölgede sadece birkaç görevlimiz var"

AA muhabirinin geçen hafta sonunda başlayan olaylarda Arakan'da 2 ila 3 bin Müslümanın katledilmesine rağmen BM'nin can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin neden bir rakam vermediği sorusuna Edwards, "Can kayıplarını doğrulayacak pozisyonda değiliz. Can kayıplarına ilişkin çok farklı bilgiler var." karşılığını verdi.

Edwards, bölgeden gelen haberlere göre 100 binden fazla Arakanlı Müslümanın yerinden edilmesiyle ilgili soruyu ise, "Bölgeye erişim izni konusunda çok şiddetli zorluklarla karşı karşıyayız. Bölgede zaten sadece birkaç görevlimiz var. Onların güvenliğinden de endişe duyuyoruz. Bu yüzden geçen hafta başlayan son olaylarda ne kadar insan yerinden edildi tam olarak bilmiyoruz." diye yanıtladı.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, AA muhabirine yaptığı açıklamada Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazlasının da yerinden edildiğini belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMMyanmarArakanArakanlı MüslümanlarRohingya
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