CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, "Akdeniz'de İtalya ve Libya arasında iki farklı lastik bot kazasında dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu rapor edildi." dedi.

Spindler, "Dün yaşanan bu son kazalar ile birlikte Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 5 bini aştı ve 2016 yılı Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar için en ölümcül yıl oldu." bilgisini paylaştı.

İtalya açıklarında dün batan bir lastik botta bulunan yaklaşık 120 ile 140 kişiden 63'ünün kurtarıldığını diğerinden ise 120 kişiden 80'inin kurtarıldığını ifade eden Spindler, yaklaşık 100 kişinin ise boğulduğunun rapor edildiğini söyledi.

Spindler, Akdeniz'de bu yıl her gün ortalama 14 sığınmacının boğulduğunu ve bu rakamın Akdeniz'deki sığınmacı ölümleri açısından günlük bazda en yüksek rakam olduğununun altını çizdi.

AA