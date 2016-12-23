banner70
23 Aralık 2016 Cuma

İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey... Vodafone 38. İstanbul Maratonu düzenlendi. Aysel Yakupoğlu gönülleri fethediyor Beyza Durmaz Sen N'aptın? Orhan Gencebay sevgisi bu kadar olur 'Çeyrek Asır” yok satıyor
Eğitime kar engeli Meteorolojiden 5 il için uyarı Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:...
Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda... AB, Türkiye'nin mücadelesini anlayamadı 10 KASIM GÜNEŞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da FETÖ'cü hakim ve savcıların yerine...
AK Parti'den 'Cumhurbaşkanlığı... Pervin Buldan ifade verdi Başbakan Yıldırım: Terörle mücadele... Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e... 'AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı... Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:... Bahçeli: İlişkiler terörizme kurban... TBMM anayasa değişikliği teklifi için... "Bütçe yasalaşmadan geçerliliğini... CHP'den polise "yanınızdayız"... Çavuşoğlu'dan 'Halep'... 'Bu toprakların şifresi huzur ve... AK Parti MYK toplandı Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu...
'Karadzic'i ödüllendirmek,... Libya uçağı kaçırıldı Berlin saldırısı zanlısı İtalya'da... Fransa cami saldırılarına tepkisiz... BM: Akdeniz'de sığınmacı ölümleri... Yunanistan'da emeklilerin çilesi... Halep'ten getirilen yaralı sayısı... Brezilya Devlet Başkanı Temer istifa... Halepli ailelere insani yardım Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarından... Trump, ABD'li savunma devlerini karşı... 'Yedek milletvekilliği' 19... Doğu Halep'ten tahliyeler tamamlandı Demokratik Kongo'daki şiddet olayları 'Türkiye, İslam Kalkınma Bankası'nın...
'Müteahhidin kur zararını vatandaşa... ASELSAN'dan 200 milyon dolarlık... Konut satışında tarihi rekor gelecek Emeklinin ve esnafın gözü Başbakan'da Bandrol ücretleri yeniden belirlendi Final Otomotiv: Otomotiv Sektörünün... Gümrüklerden 1,4 milyar liralık 'yeniden... Milli Piyango biletlerinin çoğu tükendi Dolar/TL güne yatay başladı KOSGEB'in 50 bin liralık kredisine... Tarım destek başvurularında son gün... İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin... Borsa güne yatay başladı Fed 2017'de bir kez faiz artırır 'Ödenecek tutar düştükçe banka...
21 Aralık 1963 (Kanlı Noel) İKİZLER ve yükselen İKİZLER Uludağ'da kar kalınlığı Osmangazi Üniversitesinde FETÖ operasyonu:... İhanet içinde olanlar yargı önünde... Eski Başbakanlık çalışanı 13 kişi... PKK üyelerine dağıttığı silahları... Kültür ve Turizm Bakanlığından 'erken... Turizmin başkentinde kar etkili oluyor Kentsel dönüşüme 'kamu arazisi'... Televizyon dizilerine ceza yağdı 21 ilde daha narkotim kurulacak Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin geleceği... Avcı: Hoşgörü prensibi dünyaya hakim... Batman'da 'teröre lanet kardeşliğe...
Hedefimiz 2. ve 3. Lig maçlarının canlı... Mesut Bakkal: Herkes vazgeçse bile ben... Beşiktaş devreye galip girmek istiyor Avcı: Bu durumumuz kimsenin beklediği... Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tarihi... Futbolun yıldızları 'teröre karşı'... Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı Trabzonspor kupada farklı galip Futbol maçlarında şehitler için saygı... Tunay Torun: Medipol Başakşehir böyle... İpek Soylu'nun önceliği tekler Thunder, Westbrook'un 42 sayısıyla... Emre ve Arda'nın takımları Kral... Antalyaspor Kulubü Başkanı Öztürk'ten...
Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi Torun büyütenler daha uzun yaşıyor Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar... 'Türkiye Hepatit B'de orta... Kan testiyle kalp krizi riski tespit edilebiliyor Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık... Mesanesinden binden fazla taş çıktı Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor 'İnternet bağımlılığı ruhsal... KANSER HASTALARININ DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERİ... GÖZDE KIZARIKLIK VE KAŞINTIYA DİKKAT! "Gece lambası ile uyumayın"
Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı... Bilim adamları diş döken dinozor türü... 'Cep'ten internet kullanımı... Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar... Çin karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı Uber'in sürücüsüz aracı kural... 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri... Denizin 106 metre altında 4,5G hizmeti... 'Mini uydu'larını fırlatacakları... Hücrelerin yeniden kurgulanması yaşlanma... Mars'ta bor minerali bulundu İHA'lara mobil kurtarıcı Sitenizi emin ellere teslim edin "Metan gazı" uyarısı Stüdyo Ses Yalıtımı
'The Net' 6 Ocakta vizyona girecek 'Bizi bize bıraksınlar, dünyayı... Bu hafta 10 film vizyona girecek Harun Kolçak yeniden hayranlarıyla buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel... Saraybosna camilerinin asırlık seccadeleri İnsan hüzünlerini de mutlulukları... Hollywood'un efsanevi oyuncusu Zsa... Yunus Emre ve Tasavvuf ARDIÇ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYOR! Yediden yetmişe herkesin diline dolanacak Türk filmleri Hollywood'u solladı Erzurum'da '1001 Hatim'... Çağan Irmak'tan Türk dizilerine... Anadolu'dan tarih fışkırıyor
TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı... Deniz ve Yeşilçay'a sevgi seli Yabancı tarzlar tercihim Gri en çok tercih edilen renk

BM: Akdeniz'de sığınmacı ölümleri 5 bini aştı

BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını bildirdi.

23 Aralık 2016 Cuma 13:30
Bu haber 96 kez okundu
BM: Akdeniz'de sığınmacı ölümleri 5 bini aştı

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, "Akdeniz'de İtalya ve Libya arasında iki farklı lastik bot kazasında dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu rapor edildi." dedi.

Spindler, "Dün yaşanan bu son kazalar ile birlikte Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 5 bini aştı ve 2016 yılı Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar için en ölümcül yıl oldu." bilgisini paylaştı.

İtalya açıklarında dün batan bir lastik botta bulunan yaklaşık 120 ile 140 kişiden 63'ünün kurtarıldığını diğerinden ise 120 kişiden 80'inin kurtarıldığını ifade eden Spindler, yaklaşık 100 kişinin ise boğulduğunun rapor edildiğini söyledi.

Spindler, Akdeniz'de bu yıl her gün ortalama 14 sığınmacının boğulduğunu ve bu rakamın Akdeniz'deki sığınmacı ölümleri açısından günlük bazda en yüksek rakam olduğununun altını çizdi.

AA
Anahtar Kelimeler: BMönce Vatan

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 23 Aralık 2016 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2016 © Önce Vatan Gazetesi