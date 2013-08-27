Blair Suriye'ye müdaheleyi savundu

LONDRA

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın bugün tatilden dönerek, İngiliz Parlamentosunu Suriye'yi görüşmek için toplanmaya çağırması beklenirken, İngiltere'nin yarın yapılacak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına kadar Suriye'ye olası askeri müdahaleye ilişkin kesin kararını açıklaması öngörülmüyor.

Cameron'ın başkanlık edeceği Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına, Afganistan ziyaretini iptal eden Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, bakanlar, üst düzey askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katılacak.

İngiliz basını, olası askeri müdahalenin, Suriye'de önceden belirlenen hedeflere Doğu Akdeniz'de konuşlanan Amerikan donanması gemilerinden frlatılacak füzelerle yapılabileceğini aktarıyor. Basın, bölgede bulunan İngiliz kraliyet denizaltısının da füze taşıyabildiğine dikkati çekiyor ve uzun sürebilecek bir müdahalede ise İngiltere'nin Kıbrıs adasındaki üssünde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Tornado füzelerini devreye sokabileceğini belirtiyor.

Bu arada Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi ve İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, Suriye'ye ilişkin kaleme aldığı makalede, bu ülkeye müdahale edilmesi gerektiğini savundu. Blair, Times gazetesinde yer alan makalesinde, Ortadoğu'da özgürlüğün ve demokrasinin korunması için harekete geçilmemesi durumunda bunun sonucunun felaket olacağını kaydetti.

Blair, dış müdahalenin insanlarca hoş karşılanmadığını ama Suriye'de "halkın Esed ile El Kaide üyeleri arasında kalmasının" çok daha korkunç bir şey olduğunu ifade etti.