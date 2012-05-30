Bizimle ilişkiler değişmiyor

SARAYBOSNA - Bosna Hersek Reisül Uleması Dr. Mustafa Ceriç, Sırbistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bölgeye etkisiyle ilgili olarak, Belgrad'ın Bosna Hersek ve Boşnaklara yönelik politikasında uzun zamandır değişiklik olmadığını, aynı politikanın gelecekte de sürdürülme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.



Bu yıl Balkan Savaşları'nın 100. yıl dönümü olduğunu, dolayısıyla Sırbistan'ın Bosna Hersek'e yönelik siyasetinin devamlılığını analiz etmenin ''tam zamanı'' olduğunu ifade eden Ceriç, ''Boşnakların, Belgrad'ın Bosna Hersek'e ve Boşnaklara yönelik tutumuna ilişkin kötü hatıraları var. Sırbistan'da cumhurbaşkanları değişiyor, ama ne yazık ki bizim değerlerimizle olan ilişkileri konusunda hiçbir şey değişmiyor. Yaşadığımız kötü deneyimler, Boşnaklara yaptıkları soykırım... Uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen olumlu bir değişiklik yok'' diye konuştu.

''Türkiye'nin dünya çapındaki siyasi etkisi devam etmeli''

Türkiye'nin sadece Balkanlar'da değil, bütün dünyada ''gelişme ve siyasi etki'' sürecini devam ettirmesi gerektiğini söyleyen Ceriç, ''Türkiye'nin Bosna Hersek'in yanında olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik açıdan da Bosna Hersek'te daha güçlü bulunmasını umuyorum'' dedi.

''Her zaman İslam, Bosna Hersek ve halkım için çalışacağım''

Kasım ayında görev süresi bitecek olan Ceriç, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri olacağına ilişkin bazı söylentileri değerlendirirken de bu yönde ihtimallerin konuşulduğunu, ancak kesin bir kararın olmadığını söyledi.

Mustafa Ceriç, ''Ben her zaman İslam için, halkım için, Bosna Hersek için çalışacağım. Buradan Reisül Ulemalık görevimin bitmesiyle hizmetimin bittiğini düşünenlere sesleniyorum; İslam, Bosna halkı ve Bosna Hersek için çalışmamın daha başındayım'' dedi.